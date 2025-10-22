Los detalles del histórico acuerdo de los hijos de Maradona por su fortuna

A poco de cumplirse cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, sus cinco hijos finalmente sellaron un entendimiento que promete marcar un antes y un después en torno a la herencia del astro. Luego de años de tensiones, desacuerdos y gestiones inconclusas, Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando lograron un acuerdo histórico sobre el futuro comercial y simbólico del nombre Maradona.

El pacto incluye la firma de un convenio exclusivo con la empresa sueco-israelí Electa Global, dirigida por Ash Pournouri, que será la encargada de representar oficialmente la marca del legendario Diego Armando Maradona. Esta alianza permitirá fabricar, comercializar y distribuir productos bajo la supervisión directa de la familia, que controlará cada aspecto vinculado al uso de la imagen y la identidad del exfutbolista.

Según comunicó la compañía, se trata de un acuerdo a largo plazo que abarca desde el diseño y la producción hasta la estrategia de venta y distribución. Todo se realizará en estrecha coordinación con los herederos, quienes buscarán mantener el respeto y la fidelidad hacia la figura de su padre.

En declaraciones recientes, Pournouri destacó que este entendimiento fue el resultado de años de construcción de confianza. “Durante mucho tiempo hubo pocos productos oficiales porque la familia no autorizaba asociaciones con terceros. Ha sido un proceso extenso ganarse su aprobación”, explicó el empresario, reconociendo el valor simbólico y emocional detrás de la marca Maradona.

Por su parte, los hijos de Diego Armando Maradona expresaron que este paso va más allá del aspecto económico. “El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones. No se trata solo de productos, sino de preservar quién fue Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente”, afirmaron en un comunicado conjunto.

Entre los primeros lanzamientos previstos se encuentran prendas, calzado y accesorios de alta gama que se comercializarán principalmente en el mercado europeo. Cada pieza buscará reflejar el estilo inconfundible y la intensidad que caracterizaron al campeón del mundo.

Con este acuerdo, los herederos pretenden no solo consolidar la marca Diego Armando Maradona en el plano internacional, sino también cuidar su legado como símbolo deportivo y cultural argentino.

El entendimiento llega en un contexto judicial complejo, luego de que la Justicia argentina dispusiera el embargo de bienes de allegados y familiares de Diego Armando Maradona por presunta administración irregular de su marca. Este nuevo capítulo, sin embargo, parece abrir el camino hacia una etapa de unidad y proyección global del eterno capitán.