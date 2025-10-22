De Centenario a la Primera Nacional, Alex Díaz fue uno de los artífices del ascenso de Ciudad Bolívar

El Torneo Federal A de fútbol está en su etapa de definición. Este fin de semana se conoció el primer ascenso a la Primera Nacional y el campeón de la categoría 2025: Ciudad Bolívar, que en la final superó 5-4 a Rafaela por penales.

La gloria fue para el joven equipo que se fundó en el 2020 y que sin jugar liga de origen, tuvo el acceso a un regional hasta llegar hoy a la segunda categoría del fútbol argentino. Ciudad Bolívar es el campeón y el primer boleto de la temporada, logro que consiguió con el aporte clave del neuquino Alex "Pope” Díaz.

El media punta formado en Centenario, tuvo su explosión en Pacífico en el Federal B 2018, que le permitió ir abriendo campaña en el fútbol de ascenso, pasando por Sol de Mayo, fútbol de Chile, y Cipolletti la pasada temporada. A mitad de la presente, llegó a Ciudad Bolívar como uno de los refuerzos donde no desentonó, convirtiendo hasta goles claves en la campaña del título.

Diaz llegó a mitad de año y se volvió pieza clave en el elenco campeón

“Contento porque pudimos llegar y tener la continuidad que uno quiere, por la confianza que me dio el DT, el club y los compañeros. Había un grupo increíble y se terminó armando un equipazo” dijo el neuquino, quien analizó la definición: “la final fue increíble, ellos son un equipo enorme. La definición fue para el infarto. Tuvimos 2 veces la serie abajo pero se nos dio y fue muy emocionante”

Una de las particularidades de la definición se dio en el final, cuando Diego Funes, DT del “cele” mandó a la cancha a Enzo Álvarez por Laborda, para atajar los penales, “Lo del arquero nos sorprendió a todos también porque fue su debut absoluto en el federal, sabíamos que era fuerte en los penales, y ahora terminó siendo la figura”.

Bolivar ganó por penales luego de igualar con Rafaella 0-0

Por otro lado, el neuquino tiene contrato por un año y medio en la institución, por lo que estaría en la campaña de la Primera nacional en el arranque, siendo su primera experiencia en la categoría, “estoy esperando que arranque rápido” sostuvo a Grito Sagrado.

Ciudad Bolívar consigue su segundo ascenso en apenas 5 años. En el 2021 le ganó una polémica final a Independiente de Neuquén por el boleto al Federal A, y tras varias temporadas en la tercera categoría, ahora le tocó llegar a la Primera Nacional.

