La Libertad Avanza anticipa que el ausentismo en las próximas elecciones legislativas nacionales del domingo podría ubicarse entre el 25% y el 30%. El partido libertario hace un llamado a la sociedad para que participe activamente y rompa con la baja concurrencia observada en recientes comicios provinciales.

El presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, atribuyó esta posible baja asistencia a una maniobra de Fuerza Patria destinada a desincentivar la votación. Además, Milei subrayó la relevancia de estos comicios para definir la composición del Congreso Nacional.

Desde la Casa Rosada coinciden con esta estimación y proyectan una participación cercana al 70%. Señalan que la elección nacional despierta un compromiso distinto en la ciudadanía en comparación con los procesos provinciales.

A cuatro días de la votación, en Balcarce 50 se muestran optimistas respecto al desempeño de La Libertad Avanza. En la provincia de Buenos Aires, liderada por el diputado del PRO Diego Santilli, el espacio se posiciona entre cinco y ocho puntos por encima de Fuerza Patria.

En Córdoba, las cifras muestran una paridad con Provincias Unidas, que encabeza Juan Schiaretti, aunque este último ha perdido fuerza en las últimas semanas. En Santa Fe, se prevé un “empate técnico” entre La Libertad Avanza y la lista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi, mientras que Provincias Unidas, bajo el mando de Maximiliano Pullaro, se ubica en tercer lugar con expectativas de mejora tras el cierre de campaña.

Además, el espacio sumó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde competirá en alianza con el PRO. Allí, Patricia Bullrich buscará una banca en la Cámara de Senadores, aunque se advierte una importante diferencia en intención de voto entre ella y Alejandro Fargosi, primer candidato a Diputados por la alianza.