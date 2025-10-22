Renault presenta en Kumenia sus nuevos modelos híbridos: Arkana Hybrid E-Tech y Koleos Full Hybrid E-Tech

En un evento exclusivo realizado en Kumenia Renault, la automotriz francesa presentó oficialmente en la región sus dos nuevos modelos híbridos que marcan un paso clave en la evolución tecnológica de la marca: el Renault Arkana Hybrid E-Tech y el Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Ambos modelos incorporan lo último en innovación, diseño y eficiencia energética, reflejando la estrategia de Renault hacia una movilidad más inteligente, responsable y placentera.

El Arkana E-Tech se destaca por su diseño único, que fusiona la elegancia de un coupé con la fuerza y presencia de un SUV. Con líneas deportivas, techo con caída suave y detalles Esprit Alpine, el modelo transmite una fuerte personalidad visual. En términos mecánicos, incorpora un motor 1.3 turbo de 140 caballos con sistema microhíbrido de 12V, que optimiza la respuesta y reduce el consumo. La caja automática de 7 velocidades EDC permite una conducción ágil, suave y eficiente, ideal tanto para el tránsito urbano como para la ruta.

En el interior, sorprende con una pantalla multimedia Easy Link de 9,3 pulgadas, tablero digital de 10,2 pulgadas, y conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay. Además, incluye más de 20 asistencias a la conducción (ADAS), como alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia. El segundo gran protagonista de la jornada fue el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, el SUV insignia de la marca, que llega con un sistema híbrido completo: motor naftero 1.5 turbo + dos motores eléctricos, alcanzando una potencia combinada de 245 caballos.

En el interior, el Koleos ofrece un ambiente premium, espacioso y tecnológico, con materiales de alta calidad, iluminación ambiental, techo panorámico y pantallas de última generación. En seguridad, incorpora 29 sistemas de asistencia al conductor, incluyendo control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito y asistencia activa al estacionamiento. Estéticamente, su diseño impone con faros LED Pure Vision, líneas robustas y una imagen elegante y sofisticada.

Con la llegada del Arkana y el Koleos E-Tech, Renault reafirma su compromiso con el desarrollo de tecnologías orientadas a una movilidad más eficiente, sustentable y conectada, sin renunciar al placer de conducir ni al diseño característico de la marca. Desde Kumenia Renault aseguraron que estos nuevos modelos responden a las demandas actuales del mercado, ofreciendo innovación, seguridad y eficiencia con sello francés.