La banda marplatense Buenos Vampiros, referente indiscutido del post-punk gótico argentino, se presentará este miércoles 29 de octubre en Mood Live, en lo que promete ser una de las fechas más intensas y esperadas del circuito alternativo nacional. Con un sonido que oscila entre la melancolía y la furia del punk, Buenos Vampiros ha sabido construir una identidad única en la escena independiente. Letras oscuras, atmósferas densas y una energía arrolladora en vivo hacen de cada presentación una experiencia inmersiva.

Integrada por Irina Tuma, Ignacio Perrotta, Luana Giobelina y Mora Murguet, la banda es parte de un contundente movimiento musical marplatense que crece de manera independiente.La canción “Desmotivada” de Buenos Vampiros logró ser una de las más escuchadas de su obra, que posee dos discos, el último de los cuales es “Destruya”.

El show en Neuquén se enmarca dentro de una gira que los lleva por distintos puntos del país, consolidando su presencia como una de las bandas más representativas del revival post-punk latinoamericano. Mood Live, ubicado en Ministro González 40, será el escenario donde los riffs sombríos y las voces cargadas de dramatismo se conjugarán con una puesta en escena envolvente. El crecimiento de esta banda se refleja en las actuaciones que ya realizaron en Primavera Sound, en el recital de Daniel Melero y en los show que dieron en Uruguay y Chile. Las entradas se pueden encontrar en protickets.com.ar y también pueden adquirirse en la boletería del lugar.