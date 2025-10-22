Federico Cyrulnik, uno de los referentes del stand up nacional, llega a la región con su Stand Up Comedy Show 2025, un espectáculo renovado que promete risas, cercanía y un ritmo dinámico basado en el humor cotidiano, la astrología, las relaciones de pareja y las anécdotas del público. Con más de 60.000 espectadores que ya lo ovacionaron en distintos puntos del país, Cyrulnik propone una experiencia distinta: una noche de comedia en la que la improvisación y el contacto directo con la sala convierten cada función en un momento único e irrepetible.

El comediante se presentará en dos funciones programadas para el mes de octubre: Neuquén: El sábado 25 de octubre a las 21:00 h, en Casino Magicen la calle Planas al 4005. También estará presente en Cipolletti, el domingo 26 a las 21hs en Complejo Cultural Cipolletti en la calle Fernández Oro 57.

Las entradas ya están a la venta a través del sitio entradauno.com y también pueden adquirirse en las boleterías de cada sala. Los valores son: Platea A a $35.000, mientras que la Platea B tiene un valor de $30.000.

Federico Cyrulnik se destaca por su estilo espontáneo, su capacidad para leer al público y convertir cualquier situación en comedia. En este nuevo show, los signos del zodíaco, las historias de pareja y las preguntas al azar se convierten en el disparador perfecto para un espectáculo fresco, dinámico y completamente interactivo.