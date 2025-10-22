Un nuevo robo sacudió el ámbito cultural en Francia tras el reciente incidente en el museo Louvre. En esta ocasión, las autoridades de Langres, ubicado en el departamento de Alto Marne, reportaron la desaparición de parte del valioso tesoro numismático del museo Maison des Lumières, dedicado al destacado filósofo y crítico de arte Denis Diderot.

Los delincuentes lograron ingresar por la puerta principal, la cual fue forzada para acceder al interior. Se dirigieron directamente a la vitrina donde se exhibía el conjunto de monedas y la destrozaron para sustraer un grupo específico de piezas, conformado por monedas de plata y oro que datan de los siglos XVIII y XIX.

Robo de monedas en museo francés

Las autoridades locales destacaron que, aunque la entrada fue violenta, la operación parecía estar cuidadosamente planificada. La selección de las monedas indica que los ladrones tenían conocimiento previo de las instalaciones y de las piezas que deseaban robar, puesto que no afectaron otras obras ni objetos presentes en el museo.