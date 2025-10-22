¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 22 de Octubre, Neuquén, Argentina
Francia robada

Roban monedas de plata y oro del siglo XVIII y XIX en museo de Langres, Francia

Delincuentes ingresaron por la puerta principal del museo Maison des Lumières y sustrajeron un conjunto selecto de monedas antiguas sin afectar otras piezas.

Por Redacción

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 14:59
Robo de monedas en museo francés

Un nuevo robo sacudió el ámbito cultural en Francia tras el reciente incidente en el museo Louvre. En esta ocasión, las autoridades de Langres, ubicado en el departamento de Alto Marne, reportaron la desaparición de parte del valioso tesoro numismático del museo Maison des Lumières, dedicado al destacado filósofo y crítico de arte Denis Diderot.

Los delincuentes lograron ingresar por la puerta principal, la cual fue forzada para acceder al interior. Se dirigieron directamente a la vitrina donde se exhibía el conjunto de monedas y la destrozaron para sustraer un grupo específico de piezas, conformado por monedas de plata y oro que datan de los siglos XVIII y XIX.

Robo de monedas en museo francés

Las autoridades locales destacaron que, aunque la entrada fue violenta, la operación parecía estar cuidadosamente planificada. La selección de las monedas indica que los ladrones tenían conocimiento previo de las instalaciones y de las piezas que deseaban robar, puesto que no afectaron otras obras ni objetos presentes en el museo.

