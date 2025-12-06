La boda religiosa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré tendrá lugar este sábado en Villa Carlos Paz y ya genera enorme expectativa entre los fanáticos de la pareja. Tras su casamiento por civil el pasado 3 de diciembre, los flamantes esposos se preparan para la gran celebración, donde el vestido de la novia promete convertirse en uno de los mayores protagonistas de la jornada.

Para esta ocasión tan especial, Rocío confió en la reconocida diseñadora Ana Pugliesi, referente indiscutida de la alta costura argentina. La creadora no solo fue la responsable del vestido principal, sino también del look del after party y del conjunto elegido para Rufina Cabré, la hija que Nicolás Cabré comparte con La China Suárez, quien también tendrá un rol destacado en la ceremonia.

La elección de Pugliesi no fue una sorpresa. Semanas atrás, Rocío Pardo había compartido en su Instagram un adelanto del proceso, donde se la veía junto a Rufina durante una de las pruebas. El posteo ya había generado curiosidad entre sus seguidores, que esperaban conocer más detalles del diseño final.

Horas antes de la boda, Ana Pugliesi reveló en diálogo con Teleshow cómo fue trabajar en la pieza central del casamiento. La diseñadora remarcó que el vínculo con la novia fue clave para dar forma a un vestido único. “Sin feeling no llegás al boceto, y más cuando buscás una pieza original. En el caso de Ro, es un diseño pensado solo para ella, influido por su personalidad, sus gustos y su esencia”, detalló.

El proceso incluyó varias pruebas, comenzando por una toile que permitió ajustar medidas y definir la caída perfecta. “Desde el primer momento, le encantó cómo se adaptaba a su cuerpo, el diseño y la forma en que fluía. Cada etapa fue un placer, realmente todo el proceso fue muy cálido”, aseguró Ana Pugliesi, quien destacó el compromiso de la novia con cada detalle.

La diseñadora también expresó su alegría por formar parte de uno de los eventos más comentados del año. Según contó, la emoción de Rocío Pardo al retirar el vestido fue el broche final de una experiencia plena de dedicación. “Estaba feliz, súper agradecida con todo mi equipo. Eso ya para mí es bárbaro”, afirmó.

Con una pieza creada a medida y un clima cargado de ilusión, todo indica que Rocío Pardo brillará en su gran noche junto a Nicolás Cabré, protagonizando uno de los momentos más esperados de esta temporada de celebridades.