El Gobierno de la provincia del Neuquén anunció que los salarios correspondientes a octubre para los trabajadores estatales —tanto activos como jubilados y pensionados— se acreditarán el jueves 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El pago incluirá el cuarto incremento salarial del año, equivalente al 6,96%, en el marco del acuerdo de actualización trimestral por inflación pactado entre el Ejecutivo y los gremios de la administración pública.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria explicaron que el aumento surge de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre, y se suma a los incrementos otorgados en enero, abril y julio.

Una vez más, el cronograma se concreta antes de finalizar el mes, lo que permite a los trabajadores disponer de sus haberes en tiempo y forma.

El 31 de octubre percibirán sus salarios:

Los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE) .

El personal de Salud y Policía .

Los empleados de la Administración Central y Organismos Descentralizados .

Los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En resumen