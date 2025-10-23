¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 23 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Empleo público en Neuquén

Cuándo cobran los estatales neuquinos y de cuánto será el aumento trimestral que les toca este mes

El Gobierno provincial confirmó la fecha de cobro para todos los sectores activos y pasivos. Los haberes llegarán con la actualización trimestral acordada con los gremios, que se ajusta al Índice de Precios al Consumidor.

Por Redacción

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 09:29
PUBLICIDAD

El Gobierno de la provincia del Neuquén anunció que los salarios correspondientes a octubre para los trabajadores estatales —tanto activos como jubilados y pensionados— se acreditarán el jueves 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El pago incluirá el cuarto incremento salarial del año, equivalente al 6,96%, en el marco del acuerdo de actualización trimestral por inflación pactado entre el Ejecutivo y los gremios de la administración pública.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria explicaron que el aumento surge de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre, y se suma a los incrementos otorgados en enero, abril y julio.

Una vez más, el cronograma se concreta antes de finalizar el mes, lo que permite a los trabajadores disponer de sus haberes en tiempo y forma.

El 31 de octubre percibirán sus salarios:

  • Los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE).

  • El personal de Salud y Policía.

  • Los empleados de la Administración Central y Organismos Descentralizados.

  • Los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En resumen

  • Fecha de cobro: jueves 31 de octubre.

  • Aumento: 6,96%.

  • Tipo de incremento: actualización trimestral por IPC.

  • Alcance: trabajadores activos y pasivos (ISSN).

  • Pagos: se acreditan en cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD