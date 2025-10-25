Las oficinas del Registro Civil de Neuquén abren este domingo: mirá dónde podés retirar tu DNI

La dirección provincial de Registro Civil, dependiente del ministerio de Gobierno, informó que las oficinas del Registro Civil brindarán atención al público en horario especial este domingo 26 de octubre. Será para entregar los documentos nacionales de identidad (DNI) que aún se encuentran en su sede, teniendo en cuenta las elecciones para diputados y senadores nacionales que se llevarán a cabo esa jornada.

Durante las últimas semanas, el Registro Civil recibió más de 2.500 documentos para su entrega directa, acelerando los procesos para que los ciudadanos puedan contar con la documentación de identificación personal y ejercer su derecho al sufragio.

Si bien la oficina provincial viene atendiendo con horarios extendidos, aún restan documentos por entregar y para ello mantendrá abiertas dos oficinas seccionales en Neuquén capital y siete en el interior.

En Neuquén Capital: De 8 a 18 se podrán retirar los documentos en la sede central de San Martín 756 o en las oficinas donde se tramitó el DNI.

- 1ra Sección (12 de Septiembre 755)

- 2da Sección (Río Diamante y Juan XXIII)

- 4ta Sección (Avenida Olascoaga 1290)

- 7ma Sección (Salta 227)

- Registro Civil Limay (Ambrosetti 1650)

- Don Bosco II (Ignacio Rivas y Domene)

- Islas Malvinas (Batilana 1230)

- Confluencia (Cerro Catedral y Correntoso)

- Yrigoyen (Yrigoyen 56)

- Aquellos que realizaron su trámite en las oficinas de Gran Neuquén, ETON, El Progreso y Hospital Heller, deberán retirar su DNI en Rodhe 1110.

En el interior de la Provincia:

- Senillosa: Andalué Dúplex 170, barrio Ainil, de 8 a 12.

- Añelo: Oficina de Calle 3 s/n, de 8 a 14.

- Centenario: Oficina de Villegas y Canadá y oficina del hospital local, de 8 a 14.

- Plottier: Estrada y Juan B. Justo, de 8 a 14.

- Rincón de los Sauces: Catamarca 535, de 8 a 14.

- San Patricio del Chañar: Michay 100, de 8 a 14.

- Vista Alegre: Hardcastle 364, de 8 a 14.