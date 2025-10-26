Gabriel Musa votó en Godoy: “Mi voto es por los trabajadores y contra el acuerdo colonial”

En una jornada electoral marcada por la expectativa de cambio, Gabriel Musa, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, emitió su voto en Godoy. Lo hizo con convicción y un mensaje claro: “Mi voto es por los jubilados, los trabajadores, el salario, las fuentes laborales y por el sistema de salud y educación pública”.

Musa, docente de Educación sin licencia durante toda la campaña, destacó que su recorrido electoral fue “a pulmón”, sin recursos ni privilegios. “No me tomé licencia, sigo dando clases. Esta campaña la hicimos con el esfuerzo de compañeras y compañeros que creen en una salida obrera y socialista a esta crisis”, expresó tras sufragar.

Además, el candidato fue enfático en su rechazo al rumbo económico del gobierno nacional: “Mi voto es también contra el acuerdo colonial del gobierno con el imperialismo yanqui”, afirmó, en referencia a los pactos económicos y políticos que, según su espacio, profundizan la dependencia y el ajuste sobre los sectores populares.

Confiado en que el voto de este domingo pueda abrir un nuevo escenario político, Musa apeló a la conciencia de quienes “sufren las políticas de ajuste, precarización y entrega”. “Hoy la gente tiene la oportunidad de votar por un cambio real, por una alternativa que no transa con los poderosos y que defiende los intereses de quienes viven de su trabajo”, concluyó.