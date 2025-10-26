Sin cábalas ni suerte, votó Tortoriello y evitó mencionar a Lorena Villaverde

En una jornada marcada por la baja participación ciudadana, el candidato a la reelección por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, emitió su voto esta mañana en la Escuela Secundaria Río Negro a 5, de Cipolletti. Lo hizo con rapidez, casi sin cruzarse con otros votantes, en un clima de aparente desinterés electoral.

A la salida del establecimiento, Tortoriello dialogó brevemente con los medios. Lo primero que hizo fue repudiar el ataque sufrido por el diputado nacional neuquino Pablo Cervi, ocurrido anoche.

Consultado sobre sus rituales electorales, el exintendente cipoleño fue tajante: “No tengo cábalas ni espero suerte. Todo está en manos de Dios”.

Sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, Tortoriello reconoció que no hubo contacto en los últimos días: “Está muy ocupado en resolver las cosas del país”, dijo, sin emitir juicios ni reclamos.

Respecto a sus expectativas, adelantó que almorzará de manera sencilla, pero que por la noche “encargamos empanadas para el festejo”. La mención al posible festejo fue una de las pocas señales de entusiasmo en una jornada que, por momentos, pareció transcurrir en cámara lenta.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Lorena Villaverde, candidata a senadora por el mismo espacio, evitó la respuesta. Prefirió enfocarse en lo local: “Voy a esperar los resultados con mi gente, acá en Cipolletti, porque soy de acá”.

No hay diálogo entre ambos, el empresario camionero decidió hacer campaña por su cuenta sin participar en actividades de La Libertad Avanza y solo se encontraron de manera fortuita en una reunión con productores en Choele Choel