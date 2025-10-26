Martín Soria y Lorena Villaverde están adentro, pero esperan los resultados oficiales

La noche avanza, los resultados oficiales se demoran, pero en los bunkers ya se respira aire de Senado. Martín Soria, desde General Roca, y Lorena Villaverde, en Cipolletti, aguardan la publicación de los datos definitivos con la certeza íntima de haber logrado sus bancas. No hay festejos ruidosos ni declaraciones triunfalistas, pero sí una calma que huele a victoria.

La Dirección Nacional Electoral aún no difundió los números oficiales, pero las tendencias son claras. En el Alto Valle, Soria habría sido el más votado, consolidando su peso territorial como exintendente de Roca. Villaverde, por su parte, capitalizó el empuje libertario en otras regiones de la provincia. Ambos saben que el resultado está cantado, aunque la Justicia Electoral aún no lo haya escrito.

Lo curioso -y lo que empieza a dibujar una interna silenciosa- es que los festejos libertarios no serán por separado. Aníbal Tortoriello, quien también logró renovar su banca como diputado nacional, no tiene previsto acercarse al bunker de Villaverde, a pesar de estar a apenas unas cuadras de distancia. Cipolletti, esta noche, tiene dos celebraciones posibles, pero separadas por algo más que calles.

En el mapa de las candidaturas, aún queda una incógnita: la tercera banca en juego. Ana Marks, la barilochense que acompaña a Soria, y Enzo Fullone, el roquense que secunda a Villaverde, esperan el conteo final. La definición será ajustada, y podría inclinarse por apenas un puñado de votos.

Mientras tanto, Facundo López, desde Juntos Defendemos Río Negro, observa desde el tercer lugar. Sin banca, pero con la consolidación de una fuerza provincial que no se diluye. La polarización nacional volvió a marcar el ritmo, y Río Negro votó con los ojos puestos en Buenos Aires.

En los bunkers, la espera se mezcla con la certeza. Soria y Villaverde saben que el Senado los espera. Pero esta noche, en Roca y Cipolletti, el silencio vale más que los aplausos. Porque en política, como en ajedrez, hay victorias que se celebran en voz baja.

En cuanto a diputados, Torotoriello está adentro y Adriana Serquis, por Fuerza Patria.