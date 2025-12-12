La familia de Catalina, una niña de 9 años que fue atropellada el pasado 19 de noviembre por una patrulla policial neuquina en el barrio Los Álamos, de Plottier, enfrenta una dura realidad. Sus padres, que se mantienen junto a ella todo el tiempo, no pueden llevar adelante trabajos extras que son necesarios para cubrir con sus gastos. Por esa razón, sus allegados iniciaron una colecta solidaria.

Paola Marifil, madre de Catalina, relató a La Mañana es de la Primera por AM550 que la niña continúa en un estado crítico. "Catalina se despierta y se duerme, pero no hay reacciones a ningún tipo de estímulos. Solamente tiene una mirada lateralizada hacia la izquierda y apenas pestañea", contó.

El estado de Catalina requiere constantes intervenciones médicas, y en los próximos días se evaluará la necesidad de una nueva cirugía. "Están considerando realizar tres cirugías juntas la próxima semana.

Todo depende de cómo evolucione su estado, ya que su situación es un minuto a minuto", explicó Paola, quien también detalló que la niña sigue necesitando el uso de un respirador, pero los médicos le informaron que no puede estar mucho tiempo más con él debido a su delicado estado de salud. "Es probable que le realicen una traqueotomía para evitar riesgos de neumonía, ya que con el respirador podría debilitarse aún más", agregó.

A pesar de la dura situación, Paola destacó que tanto ella como el padre de la niña, se encuentran ahora centrados exclusivamente en el cuidado de su hija. "Siempre decíamos que no necesitábamos nada, pero ahora estamos enfrentando una realidad muy difícil. Ambos trabajamos, pero con todo lo que está sucediendo no podemos hacer los trabajos extras que nos ayudaban a llegar a fin de mes", comentó.

En este contexto, amigos, familiares y personas cercanas a la familia de Catalina, decidieron iniciar una colecta solidaria para colaborar con los gastos médicos y de sustento diario.

Para aquellos que deseen colaborar, habilitaron la siguiente cuenta bancaria:

CBU: 01700893400000042649087

Alias: PUERTO.PELON.MIEL