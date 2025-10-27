El Michael Jackson neuquino hizo vibrar el bunker de La Libertad Avanza con sus pasos

Bailando hacia la victoria

El bunker de La Libertad Avanza en Neuquén capital fue escenario de un festejo que combinó política y espectáculo urbano. Mientras los militantes celebraban los resultados que le dieron cuatro bancas al espacio libertario, Carlos Di Lorenzo, conocido en la ciudad como el Michael Jackson neuquino, se adueñó del escenario con sus movimientos más emblemáticos.

Entre aplausos, flashes y vítores, Di Lorenzo realizó su famoso moonwalk, dejando claro por qué es un ícono local: sus pasos hacia atrás parecen desafiar la gravedad y contagian energía a todos los presentes.

Superando campañas sucias

Nadia Márquez, una de las protagonistas del triunfo de la Libertad Avanza, logró sobreponerse a una campaña de desacreditación que incluyó afiches con leyendas como “Nadia estafadora” y “Karina alta coimera”. En el bunker, Márquez destacó que pudieron “pasar la página” y concentrarse en celebrar la consolidación de su espacio político.

El baile de Di Lorenzo fue, en ese contexto, un símbolo de alegría y resistencia: un momento para dejar atrás tensiones y festejar la fuerza que el libertarismo alcanzó en la provincia.

Un show que no pasa desapercibido

El espectáculo de Di Lorenzo no es improvisado. Con 15 años de trayectoria, ha logrado que sus coreografías se conviertan en un atractivo reconocido por vecinos y turistas. Para esta ocasión, el bailarín llevó luces, parlantes y micrófono, y se movió con precisión frente a un público que lo vitoreaba entre cada paso.

La celebración duró horas, con ritmo, adrenalina y emoción, reflejando no solo la alegría por los resultados electorales sino también la pasión de un joven que convirtió el baile en su vida y su marca personal.

Recuadro: Quién es Carlos Di Lorenzo

Edad: 27 años

Apodo: Michael Jackson neuquino

Trayectoria: Comenzó a bailar a los 12 años; 15 años dedicados a la danza urbana

Hazañas: 5 km de moonwalk: desde la Plaza de las Banderas hacia el Paseo de la Costa Bailar bajo la lluvia en distintas celebraciones y eventos, incluso en medio de las inundaciones de 2014 Presencia diaria en el Monumento a San Martín , entre las 17 y 21 horas

Historia personal: Perdió a su padre de niño, quien le compraba discos y DVDs de Michael Jackson; su madre siempre apoyó sus primeras actuaciones en reuniones familiares y con amigos

El cierre de la fiesta libertaria

Entre baile, música y celebraciones, los dirigentes de La Libertad Avanza y los militantes pudieron disfrutar de una noche histórica en Neuquén. Di Lorenzo, con su energía y carisma, dijo presente en la alegría del triunfo, mientras la provincia miraba hacia una nueva etapa política marcada por cuatro bancas en el Congreso y un futuro lleno de expectativas.

El Michael Jackson neuquino volvió a mostrar que, además de pasos y coreografías, tiene el don de convertir cualquier celebración en un espectáculo inolvidable.