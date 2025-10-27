Un apostador de El Bolsón ganó más de 2.372 millones en el Quini 6

El Quini 6 volvió a cambiarle la vida a un apostador, esta vez en la Patagonia. En su edición 3316, realizada este domingo 26 de octubre, el sorteo Tradicional del Quini 6 dejó un único ganador con seis aciertos, que se llevó un pozo superior a los 2.372 millones de pesos. La boleta fue jugada en El Bolsón, provincia de Río Negro, y se convirtió en una de las más afortunadas del año.

Los números favorecidos en la modalidad Tradicional fueron 43, 42, 36, 39, 11 y 29. El sorteo, que puso en juego más de 8.900 millones de pesos en total, contó con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el país. La noticia generó gran expectativa en la localidad cordillerana, donde aún no se conoce la identidad del flamante millonario.

En la modalidad Segunda Vuelta, con un pozo de más de 1.400 millones de pesos, salieron los números 34, 32, 24, 20, 05 y 14, pero no hubo ganadores con seis aciertos. Lo mismo ocurrió en la Revancha, que tenía en juego más de 4.400 millones de pesos y arrojó los números 45, 40, 42, 34, 25 y 43.

Por su parte, en el Siempre Sale hubo 18 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo de más de 319 millones de pesos. Cada uno de ellos se llevó más de 17 millones, con los números 29, 31, 17, 33, 35 y 39. El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles y pondrá en juego más de 7.500 millones de pesos.

La Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini 6, recordó que los premios deben cobrarse con el ticket original y que los ganadores tienen un plazo de 15 días hábiles para presentarse. En El Bolsón, la expectativa crece por conocer al nuevo millonario que, con una sola jugada, cambió su destino.

