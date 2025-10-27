Río Negro definió sus senadores: Villaverde, Soria y Marks ocuparán las bancas

La candidata de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, celebró este domingo por la noche en el Monumento a la Manzana de Roca, tras confirmarse su ingreso al Senado de la Nación. Con el 99% de las mesas escrutadas, Río Negro definió dos de las tres bancas en juego: Villaverde y Martín Soria aseguraron su lugar, y también lo hizo Ana Marks de Fuerza Patria.

Villaverde llegó a Roca pasadas las 22 acompañada por militantes de su espacio, agradeció a quienes “defendieron el cambio en cada escuela de la provincia” y se mostró confiada en que “el mensaje de libertad se va consolidando también en Río Negro”. Luego de los festejos, la caravana libertaria partió hacia Cipolletti, donde el espacio provincial organizó el cierre de la jornada.

Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, La Libertad Avanza se impuso como primera fuerza en Río Negro, seguida por Fuerza Patria. En tercer lugar, quedó Juntos Defendemos Río Negro, encabezada por Facundo López, que no logró ingresar al Senado.

En el tramo de diputados, el libertario Aníbal Tortoriello logró retener la banca nacional con un caudal de votos superior al obtenido por Villaverde, lo que marcó una particular diferencia dentro del mismo frente. La performance legislativa de La Libertad Avanza consolidó su presencia en el Congreso por la provincia.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el territorio rionegrino, y los resultados fueron seguidos de cerca por las principales fuerzas políticas. La definición de la tercera banca senatorial se mantiene abierta y será clave para el equilibrio parlamentario en representación de Río Negro.