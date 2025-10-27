El regreso del invierno que nadie pidió

Mientras algunos guardaban las camperas y soñaban con la temporada de remeras, el clima decidió otra cosa.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes traerá un combo patagónico clásico: viento fuerte, lluvias intermitentes y chances de nieve en la Cordillera.

La jornada arranca inestable en toda la región norte de la Patagonia, con cielos cargados y temperaturas bajas, ideales para quienes disfrutan del mate bajo techo y detestan los planes al aire libre.

En el Alto Valle: paraguas, abrigo y paciencia

El pronóstico para Neuquén capital, Cipolletti y Roca anticipa un lunes con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias que ronda entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas se moverán entre los 5°C de mínima y los 15°C de máxima, pero lo que realmente se hará sentir será el viento del Este, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El consejo es simple: si salís, no confíes en el sol de la mañana. Podría ser una trampa.

En la Cordillera: ¿nieve en octubre? Sí, otra vez

En San Martín de los Andes, el panorama será más extremo.

El SMN prevé una máxima de 7°C y una mínima de -2°C, con chances de lluvia y nieve durante todo el día. El viento soplará entre 23 y 31 km/h, pero las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

En las zonas altas, no se descarta acumulación de nieve, así que quienes viajen deben hacerlo con precaución.

En Bariloche, el clima seguirá el mismo guion: cielo nublado, entre -1°C y 8°C, y una probabilidad de 70% de precipitaciones, con mezcla de lluvia y nieve. Las ráfagas del noreste alcanzarán los 59 km/h y podrían complicar la visibilidad en rutas y accesos.

Entre la alarma y el escepticismo

Como siempre, la duda queda instalada: ¿realmente va a llover tanto como dicen o el pronóstico exagera?

Los modelos meteorológicos insisten en que el frente frío se mantendrá activo hasta el martes, pero en la Patagonia, el clima cambia más rápido que los memes del día.

Por las dudas, el mejor consejo es prepararse: abrigo a mano, paraguas resistente y una buena dosis de humor para sobrevivir a otro lunes donde el invierno decidió volver sin invitación.