Qué pasa con las clases tras las elecciones en Neuquén

El Consejo Provincial de Educación informó que el lunes 27 de octubre las escuelas primarias y secundarias de la provincia de Neuquén afectadas al proceso de elecciones legislativas nacionales del domingo no verán interrumpido su dictado de clases.

Por medio de un comunicado garantizaron que "la limpieza de los edificios educativos se realizará después de los comicios, el mismo domingo, y las clases se dictarán con normalidad el día posterior".

Son 813 los edificios escolares de toda la provincia en los que se votará para elegir diputados y senadores nacionales.

Cómo saber en qué escuela voto

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los ciudadanos la consulta en línea del padrón definitivo. Esta herramienta digital permite a cada ciudadano confirmar con exactitud su establecimiento de votación, la dirección precisa, el número de mesa asignada y el orden de sufragio correspondiente, información fundamental para asegurar una jornada electoral sin contratiempos.

Según los datos provistos por la justicia electoral federal, más de 580 mil electores están habilitados para emitir su voto en estos comicios nacionales en la provincia de Neuquén. Específicamente, el padrón definitivo registra un total de 581.437 personas en condiciones de sufragar.

Este número marca un aumento significativo en la cantidad de votantes, ya que, en comparación con el último balotaje presidencial celebrado en 2023, se sumaron 27.689 personas más al listado. Para atender a este cuerpo electoral, se han dispuesto 1.747 mesas distribuidas a lo largo de 334 escuelas y otros establecimientos asignados en toda la provincia.

El proceso para consultar el padrón es completamente gratuito y se lleva a cabo de manera online, lo que facilita el acceso a todos los ciudadanos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El sitio oficial habilitado para realizar la verificación es www.padron.gob.ar. Es importante destacar que el proceso es simple y requiere de pocos datos personales para que el sistema arroje la información precisa del lugar donde corresponde votar.

Para realizar la consulta, el elector debe completar una serie de campos obligatorios en el sitio web oficial. Estos incluyen el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género que se encuentra registrado en el documento y un código de validación que muestra el sistema, el cual es necesario para confirmar que el usuario no es un robot.

Si querés conocer el lugar exacto donde te corresponde votar, podés consultarlo ingresando tus datos en la imagen interactiva que aparece a continuación.



