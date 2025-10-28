Paritarias en Neuquén: El Gobierno fijó fecha con el gremio ATE

El Gobierno de Neuquén confirmó el inicio de las paritarias estatales, convocando en primer término a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La reunión se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre a las 9.30 en el salón Laffitte de Casa de Gobierno, según informó el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, en la notificación oficial. También lo confirmó Carlos Quintriqueo.

Tal como había sido anunciado, las negociaciones salariales se retoman luego de las elecciones legislativas. Desde el Ejecutivo recordaron que esta metodología replica la experiencia del año anterior, cuando el gobernador Rolando Figueroa logró cerrar los acuerdos antes de la presentación del Presupuesto 2025 ante la Legislatura.

Según la comunicación oficial, el Gobierno busca “reforzar el rumbo de previsibilidad política y económica” de la actual gestión y llevar “tranquilidad a las familias de los trabajadores estatales”, en el marco de las discusiones salariales para el ejercicio 2026. Con esto, el Ejecutivo apunta a sostener una política de diálogo continuo con los sindicatos provinciales.

Luego de conocerse la convocatoria a ATE, el resto de los gremios estatales de Neuquén solicitó formalmente al gobernador Rolando Figueroa la pronta apertura de sus respectivas mesas paritarias. En una nota conjunta, reclamaron la “concreción, a la brevedad, de la convocatoria comprometida públicamente” para avanzar con las negociaciones salariales.

El documento fue firmado por los secretarios generales de ATEN, UPCN, Sejun, ANEL, UNAVP, Siprosapune y FASEMP, representando a la mayoría de los sectores del Estado provincial. Los gremios remarcaron la necesidad de mantener la actualización salarial y ratificaron su compromiso con el diálogo institucional.

Por otra parte, el Gobierno provincial confirmó que los haberes de octubre para la administración pública y los jubilados del ISSN estarán depositados el viernes 31 de octubre en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Los salarios incluirán el cuarto aumento del año, correspondiente a la actualización trimestral del 6,96%, acordada en el marco de las paritarias 2025.