Un violento accidente de tránsito entre dos vehículos Volkswagen Gol Trend dejó a un joven de 30 años con lesiones y uno de los autos completamente destruido en la vereda, luego de impactar contra un árbol y un cesto de basura. El siniestro ocurrió cerca de las 10 de este miércoles en la intersección de las calles Guatemala y Villa Obrera, en el barrio de la ciudad.

La colisión se produjo cuando un vehículo de color gris, conducido por una mujer, habría intentado realizar un giro, y se investiga si fue un giro en "U". En ese momento, un automóvil rojo, conducido por un joven de 30 años, impactó contra la parte trasera del primero. El impacto provocó que el vehículo rojo subiera a la vereda, chocando contra un árbol y un cesto de basura, aunque afortunadamente no había peatones transitando por el lugar en ese momento.

Lesiones leves y cortes de tránsito

El conductor del auto rojo fue asistido rápidamente en el lugar por personal del Hospital Natalio Burd y bomberos voluntarios. Según informó el subcomandante de Bomberos, Patricio Álvarez, el joven estaba consciente en el momento de ser atendido y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al hospital en ambulancia. A pesar de la magnitud del choque, su vida no corría peligro, informó Centenario Digital.

Por otro lado, la mujer que conducía el auto gris no sufrió heridas y permaneció en el lugar del accidente, donde fue entrevistada por personal de la Comisaría 52 y agentes de Tránsito de Villa Obrera, quienes llegaron poco después de la colisión. La investigación se centrará en determinar si el choque se produjo debido a un giro en "U" por parte de la conductora del auto gris, lo cual podría haber causado la maniobra brusca que generó el impacto.