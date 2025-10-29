Revocan la domiciliaria: Gonzalo Segovia vuelve a prisión por el femicidio de Silvia Cabañares

La Justicia de Río Negro resolvió este miércoles que Gonzalo Damián Segovia, único imputado por el femicidio de Silvia Cabañares, deberá regresar a la cárcel.

La decisión se tomó en una audiencia de revisión realizada en Cipolletti, donde se revocó el beneficio de prisión domiciliaria que había sido otorgada por la jueza de Garantías Sonia Martín el pasado 24 de octubre.

La querella y la fiscalía solicitaron la revocatoria argumentando que la investigación aún está en curso y que existen riesgos concretos de entorpecimiento y fuga. El juez interviniente coincidió con esos planteos y resolvió que Segovia continúe detenido mientras avanza la causa.

Una investigación compleja

El cuerpo de Silvia Cabañares fue encontrado el 26 de agosto de 2023 en un basural de Las Perlas. La joven fue asesinada con 17 puñaladas en el pecho, espalda y muslos, y golpeada con una botella rota que le cortó la arteria yugular. La autopsia determinó que la hora probable de muerte fue a las 4 de la madrugada.

La investigación avanzó significativamente en abril de 2025, cuando Segovia fue detenido tras el análisis de más de 120.000 registros de antenas de telefonía celular y la identificación de un vehículo Volkswagen Gol gris.

Una cámara de seguridad registró ese auto girando hacia el basural en el momento crítico. Según la fiscalía, esa noche Segovia y otra persona se encontraron con Cabañares en la esquina de Chocón y Linares de Neuquén, la llevaron a un sector alejado y la asesinaron.

Silvia fue asesinada el 26 de agosto de 2023 en un basural de Las Perlas

En los allanamientos realizados en Las Perlas y Neuquén, se secuestró un arsenal de armas de grueso calibre, entre ellas una escopeta calibre 14, dos revólveres y una pistola 9 mm, todas consideradas “armas de guerra”.

Cargos por femicidio agravado

La jueza Sonia Martín formuló cargos por femicidio agravado contra Segovia y le ordenó prisión preventiva alegando riesgo de amedrentamiento a testigos. Luego, el lunes pasado decidió beneficiarlo con domiciliaria por cuatro meses, esa decisión fue duramente cuestionada por la familia de Silvia y por organizaciones sociales que se movilizaron para exigir justicia.

Durante la audiencia de hoy, la fiscalía insistió en otorgarle domiciliaria al imputado era una medida apresurada, dado que aún se investiga si el crimen podría estar vinculado a un abuso sexual grupal sufrido por Cabañares en mayo de 2023. Hasta el momento, no se encontraron elementos que relacionen ambos hechos.

Por su parte, la familia de Segovia sostiene que es inocente y que no conocía a la víctima. El abogado defensor cuestiono la grabación de la cámara de seguridad que detecta el VW Gol gris camino al basural de Las Perlas. Argumentó que el trayecto del vehículo registrado corresponde al camino habitual que el acusado tomaba para ir a la casa de su novia. Sin embargo, los registros de antenas indican que esa noche los celulares de ambos nunca se conectaron a la misma antena.