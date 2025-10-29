Calor, ráfagas y cielo nublado en la provincia: qué esperar este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 30 de octubre la provincia de Neuquén tendrá una jornada con temperaturas templadas a cálidas y vientos moderados a fuertes, especialmente hacia la tarde y noche. Las ráfagas más intensas, de hasta 59 km/h, se esperan en zonas del centro y sur provincial.

Neuquén Capital: día cálido y ventoso

En la ciudad de Neuquén Capital, la temperatura alcanzará los 27 grados durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día, con vientos del norte de entre 13 y 31 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste y podrían registrarse ráfagas cercanas a 59 km/h, con una temperatura mínima estimada en 13 grados durante la madrugada y 24 grados al cierre de la jornada.

Zapala y San Martín de los Andes: viento y nubosidad en aumento

En el centro de la provincia, Zapala amanecerá con 9 grados y cielo algo nublado. Con el avance del día, la nubosidad será mayor y los vientos del oeste y sudoeste aumentarán su intensidad, llegando a 41 km/h con ráfagas de hasta 59 km/h hacia la noche. La temperatura máxima rondará los 17 grados.

Por su parte, en San Martín de los Andes, el día comenzará con 4 grados y condiciones similares: nubosidad variable y vientos del oeste que también podrían intensificarse por la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h. La máxima se ubicará en 17 grados, y la mínima nocturna cerca de 8 grados.

Chos Malal: temperaturas templadas y cielo nublado

En el norte neuquino, Chos Malal presentará un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 8 grados. Los vientos soplarán del oeste y noreste con velocidades entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.