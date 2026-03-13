El ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, desmintió con dureza que el ex policía Rubén Ángel Muñoz sea un "preso político" y aseguró que su detención es la consecuencia directa de haber violado las reglas de conducta que la Justicia le impuso luego de dos condenas firmes. "Quiero llevar claridad. Acá no hay preso político. Acá hay alguien que incumplió las normas que le fijó la Justicia", sostuvo el funcionario.

La decisión que terminó con Muñoz tras las rejas fue tomada por el juez de Ejecución Fernando Romera, quien revocó la prisión condicional que tenía el ex uniformado. El magistrado entendió que violó las restricciones que debía respetar para seguir en libertad, entre ellas no acercarse a unidades policiales, no encabezar protestas y mantener distancia del propio Jara.

Pero la historia no empezó ahora. Muñoz arrastra dos condenas firmes. La primera fue por ingresar y permanecer por la fuerza en la Unidad Regional II de la Policía en General Roca, un episodio que sacudió a la fuerza y terminó con una pena de tres años de prisión en suspenso por coacción, perturbación al ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos. La segunda llegó tras amenazar al propio Jara cuando el actual ministro ya no era jefe de Policía.

"Esa denuncia la hice cuando yo era un ciudadano más, no tenía ningún cargo político", aclaró el ministro, en referencia al episodio ocurrido en un supermercado de Roca. Por ese hecho, Muñoz fue condenado a ocho meses de prisión. La Justicia terminó unificando ambas penas en tres años de ejecución condicional, con estrictas pautas de conducta.

Sin embargo, el ex policía decidió ignorar esas restricciones. "Se le fijaron pautas muy claras: no acercarse a unidades policiales, no generar disturbios, no referirse a mi persona. Y las fue incumpliendo", sostuvo.

El episodio que terminó detonando la decisión judicial ocurrió durante la apertura del período legislativo. Muñoz encabezó una manifestación frente a la Legislatura y utilizó un megáfono para referirse a él mientras otros manifestantes lo insultaban. "Hay filmaciones donde él me describe y se refiere a mi persona. Eso violaba directamente la prohibición que tenía", explicó.

A partir de ese hecho, Jara notificó al juez de Ejecución, quien evaluó el caso y decidió revocar el beneficio de la prisión condicional. "La Justicia tomó nota de que había incumplido las pautas. Nadie está por encima de la ley", remarcó el funcionario.

El sábado pasado, Muñoz también volvió a quedar en el centro de la escena política tras increpar al gobernador Alberto Weretilneck durante la Corrida de Cipolletti, en un cruce que se viralizó en redes y reavivó la polémica.

Para Jara, el intento de instalar que se trata de una detención política busca distorsionar lo ocurrido. "Acá nadie salió a buscarlo. Él incumplió las reglas que le había fijado la Justicia. Cuando uno no respeta esas normas, hay consecuencias", afirmó.

Y cerró con un mensaje directo: "Muñoz cree que puede hacer lo que quiera y que está por encima de la Justicia. Pero en esta sociedad hay límites. Y esos límites los fija la ley".

Faltas disciplinarias

Durante su carrera en la Policía, en la que llegó a Sargento, acumuló una docena de sumarios administrativos y 125 días de suspensión por faltas de respeto graves hacia sus superiores. Con este legajo, su expulsión se firmó el 19 de julio de 2019. La decisión la tomó la junta de disciplina al comprobarse comentarios considerados maliciosos y despectivos vinculados a la muerte de un integrante de la propia Policíal.

Además, tuvo un sumario por la percepción indebida de la bonificación por vivienda. La investigación administrativa detectó que Muñoz cobraba ese beneficio pese a que no residía en el domicilio declarado. El caso fue investigado dentro del régimen disciplinario policial por tratarse de una conducta contraria a los principios de transparencia y correcta percepción de haberes dentro de la administración pública.

Pero eso no es todo, en el mismo legajo de varios cuerpos, figura que Muñoz estuvo 513 días (16,8 meses) sin ir a trabajar, desde julio de 2017 y febrero de 2019.

Protección de la familia Soria

Al ver que su carrera policial estaba muy cerca del final, Muñoz intentó buscar amparo político, y por eso se refugió bajo el manto de la familia Soria, con quien tejió buenos lazos. Es más, hasta el pasado lunes fue asesor del bloque oficialista del Consejo Deliberante de Roca, esta semana y horas antes de ser detenido, le pidieron la renuncia.

Su rol opositor fue tan claro y evidente que en una protesta desarrollada el mes pasado en Viedma, llegó en la camioneta personal del consejal peronista Juan Mercado desde donde bajó varias cubiertas que amenazaba con prender fuego en la puerta de la Casa de Gobierno.

Además, armó una carpa frente a la Comisaría 3°, para protestar en nombre de los policías activos, pensionados y jubilados, con escaso acompañamiento. Aunque estaba vigente una prohibición para encabezar estas manifestaciones, tanto la Justicia rionegrina como el Miinisterio Público no tomaron intervención de oficio. Recién con la presentación de Jara el benefició de libertad condicional fue revocado.

Desde un sector de El Maruchito, un establecimiento de muy baja seguridad en el que estpan muchos expolicías condenados, Muñoz desafía a la Justicia y asegura ser víctima del poder político.