La ciudad de Neuquén contará con dos shoppings a cielo abierto, uno en el centro y otro en el oeste, con el objetivo de fortalecer la actividad comercial y potenciar la economía local. El proyecto será financiado con fondos propios de la Municipalidad y el primero en ejecutarse será el del sector oeste, cuyas obras comenzarán este mismo año.

La iniciativa fue analizada en una reunión encabezada hoy por el intendente Mariano Gaido junto a representantes de la cámara empresaria ACIPAN y comerciantes de los sectores que serán beneficiados por la propuesta. Durante el encuentro se evaluaron las obras en marcha en la ciudad y los próximos proyectos de desarrollo urbano destinados a consolidar los centros comerciales.

Gaido explicó que la reunión permitió repasar el avance de distintas intervenciones que impulsa el municipio para fortalecer la economía local: “Estuvimos llevando adelante la evaluación de todas estas obras que tiene Neuquén, principalmente potenciando el pulmón económico de la ciudad, con obras en todos los barrios y principalmente en los centros comerciales”. En ese contexto habló del “shopping a cielo abierto en el sector oeste, donde estamos claramente comprometidos y trabajando muy fuertemente en el proyecto ejecutivo para que este año comiencen las obras”.

El otro, indicó el intendente, iniciará en 2027 en cuanto finalice una etapa del proceso de transformación urbana que “tiene como eje la obra de la Gran Avenida y que potencia económicamente cada uno de los comercios y además resuelve una situación histórica de inundaciones que vivía la ciudad”.

Entre los participantes del encuentro estuvo el presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo, quien valoró la decisión del municipio de avanzar con intervenciones que fortalecen el comercio local. “La inversión es fundamental: desde ACIPAN hace muchos años venimos insistiendo con los distintos intendentes para llevar adelante este proyecto, y agradezco a Mariano (Gaido) que nos haya dado lugar para hacerlo realidad”, destacó.

El empresario señaló que la iniciativa permitirá consolidar el perfil comercial y turístico de la ciudad, “la Neuquén que todos queremos, porque esa ciudad mirando al río y con gran futuro turístico también necesita un centro comercial adecuado. Vamos a tener una avenida hermosa y también un centro comercial atractivo para que la gente disfrute”.

Scantamburlo también destacó que el desarrollo comenzará en el sector oeste, y en tal sentido observó “hemos tenido varias reuniones con los comerciantes del oeste y quiero llevar tranquilidad: el intendente nos dijo que vamos a empezar por ese sector”. “Estoy muy contento y satisfecho con este apoyo”, concluyó.

Cómo será el shopping a cielo abierto

El intendente Mariano Gaido informó que el proyecto básicamente ocupa dos sectores muy comerciales de la ciudad. En el caso del histórico Bajo Neuquino, tomando como epicentro la intersección de la avenida Olascoaga con Perito Moreno y Alcorta, el desarrollo abarca cinco cuadras hacia el este, cinco hacia el oeste, una hacia el norte y una hacia el sur. El plan urbano comprende unas 20 manzanas e incluye ampliación de veredas, renovación arquitectónica, repavimentación de calles y la subterranización de la infraestructura.

El intendente también describió el concepto urbano que orienta el proyecto, centrado en priorizar el uso peatonal del espacio público, en tanto “la idea es que las calles sean de baja velocidad”. “Asimismo, se amplían las veredas, se mantiene el sector de estacionamiento y se incorporan elementos de mobiliario urbano, como bancos y nueva iluminación, y toda la infraestructura que hoy es aérea se va a hacer subterránea”, indicó Gaido.

“Es una iniciativa que venimos trabajando con ACIPAN y que tiene que ver con la valorización del espacio público y con jerarquizar los centros comerciales, como sucede en las grandes capitales del mundo. El shopping a cielo abierto viene a potenciar la infraestructura y la jerarquía de los comercios con ampliación de veredas, soterramiento de servicios, nueva iluminación y mobiliario urbano”, explicó el intendente.

El jefe comunal confirmó el objetivo de generar espacios más atractivos para vecinos y visitantes, “y así buscamos que los vecinos y quienes llegan a la ciudad de Neuquén puedan recorrer estos sectores, impulsar las compras y generar mayor desarrollo económico”.

En cuanto al cronograma, Gaido indicó que el desarrollo comenzará en el oeste y luego continuará en el centro de la ciudad. “En el sector del centro comercial Olascoaga estamos proyectando comenzar las obras en el primer trimestre del año que viene, en continuidad con la inauguración de la Gran Avenida, que está prevista para diciembre”, precisó.