En un día histórico para el fútbol cordobés, la décima fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo a los representantes provinciales enfrentándose entre sí. En Río Cuarto, Belgrano se quedó con la punta de la Zona B al ganarle 1 a 0 a Estudiantes (RC). Con la victoria, el Pirata vuelve al primer lugar y el equipo de Ricardo Zielinski sigue mostrando su gran presente futbolístico. Por otra parte, Talleres se impuso 2-0 ante Instituto en el Mario Alberto Kempes.

Belgrano ganó y es puntero

El gol de la victoria del Pirata llegó a los 14 minutos del complemento en el pie derecho de Francisco González Metilli, que aprovechó una mala salida del arquero Agustín Lastra y tomó el rebote casi en el punto penal para definir con un volea sencilla.

Así fue que Belgrano volvió a la victoria luego de la dura derrota ante Huracán en Parque Patricios, previo al paro del fútbol argentino del último fin de semana. Esta vez, el conjunto cordobés aprovechó la derrota de Independiente Rivadavia y ahora comanda la Zona B con 18 puntos. El León del Norte, por su parte, sigue con problemas para adaptarse a la Primera División y peleará por la permanencia durante toda la temporada.

Talleres se quedó con el clásico ante la Gloria

En en el Kempes, Talleres se quedó con el duelo ante Instituto 2 a 0 por la Zona A. En la previa, las cosas se perfilaban bastante más parejas ya que La Gloria llegó a sólo tres puntos de la T, los dos fuera de los puestos de clasificación. Una de las figuras de la tarde noche fue el juvenil de las inferiores Tomás Dávila, que marcó la primera diferencia entre los equipos capitalinos. Una gran repentización dentro del área a los 30 minutos le permitió al delantero tomar la pelota después de pegar en el travesaño y sacudir la red del arco defendido por Manuel Roffo.

Rick Lima, el brasileño de Talleres que saltó desde el banco de suplentes, amplió y definió el partido en el tercer minuto de tiempo adicionado al reglamentario con una gran contra y una definición personal desde afuera del área que se clavó por el palo más lejano de La Gloria.

De esta manera, los dirigidos por Carlos Tévez suman 14 puntos y se ubican sextos en la Zona A, accediendo a zona de playoffs. Después de un flojo arranque de 2026, la 'T' solamente perdió uno de los últimos siete partidos que jugó, endereza de a poco el barco y comienza a soñar con estar en octavos del Torneo Apertura.