Una inversión gigantesca que promete mover la economía de la Patagonia acaba de ponerse sobre la mesa. La empresa Transportadora Gas del Sur confirmó en Nueva York un proyecto de nada menos que 3.000 millones de dólares para construir infraestructura destinada al procesamiento y transporte de líquidos de gas natural provenientes de Vaca Muerta. El plan atravesará Río Negro y promete un fuerte impacto en empleo y desarrollo energético.

El anuncio se realizó durante el evento Argentina Week, donde autoridades y empresarios presentaron proyectos estratégicos del sector energético argentino ante inversores internacionales. Allí estuvo el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien celebró el desembarco de la millonaria inversión.

El megaproyecto anunciado en EE.UU, comprende la conversión de la planta de tratamiento de Tratayén (Neuquén) en una planta de procesamiento de gas natural con capacidad para 43 millones de metros cúbicos diarios y una producción anual de 2,7 millones de toneladas métricas de propano, butano y gasolina cruda.

La obra incluye también un poliducto desde la cabecera en Neuquén hasta Bahía Blanca, donde la empresa construirá las plantas de fraccionamiento, almacenamiento y despacho en el puerto atlántico. Según se informó, la obra se desplegará a lo largo de cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Pero además del impacto energético, la iniciativa trae números que despiertan expectativa. De acuerdo con lo anunciado, la obra podría generar unos 4.000 puestos de trabajo directos y alrededor de 15.000 indirectos, un movimiento laboral que promete sacudir la economía regional durante los próximos años.

En ese contexto, Weretilneck destacó el rol que está jugando la Patagonia dentro del mapa energético del país. El mandatario compartió la presentación junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien viene trabajando en una agenda común para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

“Es una enorme alegría compartir este momento con mi amigo Rolando Figueroa. Lo que estamos viendo en Nueva York es el prestigio que han construido nuestras provincias a partir de la previsibilidad y el profesionalismo con el que se viene desarrollando Vaca Muerta”, aseguró el mandatario rionegrino.

Para Weretilneck, el anuncio confirma el proceso de transformación energética que atraviesa la región y el rol estratégico que cumple la Patagonia en el futuro productivo del país. “Cuando las provincias trabajamos juntas, con reglas claras y visión de largo plazo, logramos atraer inversiones que generan empleo, infraestructura y oportunidades para nuestra gente”, concluyó.

Avances de los grandes proyectos energéticos

El gobernador Weretilneck presentó en Nueva York los avances de los grandes proyectos energéticos que atraviesan la provincia. El mandatario participó de un panel sobre petróleo, gas y energía durante la Argentina Week, donde expuso ante empresarios, fondos de inversión y referentes del sistema financiero internacional interesados en el desarrollo energético de la región.

Durante su exposición, detalló los principales proyectos que avanzan en territorio rionegrino, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), los desarrollos Argentina GNL 1 y Argentina GNL 2, además de la ampliación logística del Duplicar Norte. Según explicó el gobernador, estas obras permitirán transportar, procesar y exportar energía hacia mercados internacionales, consolidando a la Norpatagonia como un nodo estratégico en el nuevo mapa energético argentino.