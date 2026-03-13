Un intento de robo ocurrido este jueves por la tarde en Centenario terminó con un hombre demorado luego de una violenta secuencia que incluyó un forcejeo, un intento de agresión con un objeto punzante y una breve persecución en plena zona comercial.

El episodio se registró minutos antes de las 18:30 sobre la calle Honduras, cuando un joven que caminaba por el sector fue abordado por un sujeto que intentó arrebatarle el celular. En medio del forcejeo, el agresor sacó un elemento cortopunzante similar a un sacacorchos y trató de apuñalarlo. La víctima logró esquivar el ataque, mientras la situación comenzaba a llamar la atención de personas que se encontraban en la zona.

Vecinos y comerciantes alertaron a la Policía durante la persecución

Tras el intento fallido, conocidos del joven y otras personas que estaban en el lugar comenzaron a seguir al sospechoso. El hombre escapó por algunos metros hasta ingresar a un edificio donde funcionan consultorios. En ese momento, vecinos del sector y el director del Consejo de Seguridad del municipio, que se encontraba en la zona, dieron aviso a la Policía.

Pocos minutos después llegó personal de la División Motorizada (DEMOSE), que logró reducir al sospechoso y demorarlo en el lugar. Durante la intervención, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el objeto con el que habría intentado agredir al joven.

Una vez identificado, el hombre fue trasladado a la Comisaría 52, donde quedó demorado a disposición de la Justicia. De acuerdo con información que trascendió en el lugar, el sospechoso sería una persona conocida por otros episodios en la ciudad. Meses atrás habría protagonizado un robo de un celular en la cocina del municipio y disturbios en el sector de la segunda rotonda.