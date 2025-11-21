La municipalidad de Luis Beltrán abrió un concurso de precios para vender en forma directa 16 terrenos fiscales ubicados dentro del casco urbano. La iniciativa está dirigida exclusivamente a familias de la localidad que no posean propiedades, en un intento por atender la creciente demanda habitacional del Valle Medio.

Los terrenos tienen un valor base de 10 millones de pesos por lote y superficies que rondan los 265 metros cuadrados. Ninguno dispone de servicios públicos esenciales como luz, gas, agua o cloacas, y serán entregados en su estado actual. Según aclaró el municipio, cada adjudicatario deberá gestionar por su cuenta las futuras conexiones.

El proceso de selección continuará el 9 de diciembre de 2025 a las 11, cuando se realice la apertura de sobres en la sede municipal de Casa de Tucumán 481. Las propuestas deberán presentarse hasta ese momento, en sobre cerrado, por duplicado y firmadas hoja por hoja. El pliego es gratuito y se encuentra disponible en las páginas oficiales del municipio y del Concejo Deliberante.

Un punto distintivo del llamado es la forma de pago: quienes no abonen el total al contado podrán financiar el saldo en 6, 12 o 24 cuotas, calculadas según el valor promedio de las bolsas de cemento de 50 kilos vigente al momento de cada vencimiento. Se exige además un anticipo mínimo del 30%, que deberá cancelarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la adjudicación.

Los requisitos son estrictos: no podrán participar personas jurídicas, funcionarios municipales en ejercicio, adjudicatarios previos de tierras fiscales, condenados por violencia de género, deudores del municipio ni quienes mantengan pleitos contra el Estado local. La oferta está destinada solo a mayores de 18 años con ingresos formales y sin inmuebles a su nombre ni al de su grupo conviviente. La Comisión de Tierras será la encargada de evaluar cada presentación y sus decisiones serán definitivas e inapelables.