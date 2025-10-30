Por la rotura de un caño de gas de alta presión, evacuaron a vecinos de Rincón de Emilio

Una retroexcavadora que trabaja en una obra pública que se está realizando en el barrio ‘Rincón de Emilio’ rompió un caño de gas de alta presión, provocando una fuga por la cual tuvieron que ser evacuados varios vecinos del lugar, que están próximos a la construcción.

Todo ocurrió hoy a las 9.35’, cuando personal de la empresa Arco Ingeniería, que está a cargo de esa iniciativa, dio aviso de lo ocurrido. Para evacuar a la gente de la zona actuó personal de la comisaría 4° de Alta Barda y también efectivos del cuartel de bomberos.

Fuga de gas

En diálogo con Mejor Informado el comisario Ramiro Batiuk (segundo jefe de la comisaría 4°) aseguró que la intervención fue rápida, pero que continúan las tareas en el lugar para reparar el caño. “No se puede estimar aún cuánto demandará la reparación” aseguró.

También relató que una responsable de la firma asumió la conducción de las tareas para resolver el daño. “Anahí García es quien está llevando adelante las acciones para controlar lo ocurrido” aseguró.