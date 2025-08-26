Controlaron la fuga de gas en Gatica al fondo: qué fue lo que pasó

Cerca de las 16 de este martes, un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en la calle Gatica al 2500, cerca de la esquina con Pigretti, en el barrio Altos del Limay de la ciudad de Neuquén. A modo de prevención, la Policía de Neuquén había notificado a los vecinos de la zona y dispuso el corte total del tránsito. Persona de Camuzzi pudo controlar la fuga después de casi dos horas de trabajo.

El incidente se ocasionó en el trabajo cotidiano que se ve en esa zona, una de las próximas a ser asfaltada. El brazo de una retroexcavadora habría provocado la rotura del caño a un metro de profundidad. El diámetro del mismo es de 90 mm, explicó el subcomisario Raúl Cabezas a Mejor Informado. Un vecino del barrio le comentó al medio que se sentía mucho el olor a gas en su casa, aún a unas cuadras del lugar donde ocurrió la rotura.

Por el escape, no se reportaron heridos. "Los evacuados están volviendo a la normalidad. Sin embargo, no tendrán servicio hasta que no se termine de reparar el caño", dijo Cabezas. Mientras tanto, el tránsito fue cortado en las arterias y se realizó un perímetro de 50 metros a la redonda, por lo cual se aconseja tomar los desvíos necesarios para poder llegar a sus casas.