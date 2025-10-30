Joven de 18 años mató a un "amigo" tras una discusión en Villa Tesei

Una violenta escena conmocionó a los vecinos de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham. Un encuentro entre tres "amigos" terminó de la peor manera cuando uno de ellos, identificado como S.L.D., de 18 años, sacó un arma y disparó contra Diego Eduardo Conceicao, de 32, quien murió horas más tarde en el hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15, en la intersección de Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar. Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento previo al ataque: los tres jóvenes —dos en bicicleta y uno a pie— se detuvieron en plena calle. En cuestión de segundos, la charla se transformó en una acalorada discusión.

Según la reconstrucción policial, S.L.D. descendió de su bicicleta, le entregó el rodado a su acompañante y extrajo un arma de un bolso. Sin mediar más palabras, disparó varias veces contra Conceicao, quien intentó escapar corriendo, pero recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis.

Vecinos alertaron al 911 y personal de la Policía Bonaerense acudió al lugar. En la escena, Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre. Los investigadores confirmaron que tanto la víctima como los agresores eran del mismo barrio.

Horas después, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham detuvieron a un cómplice del tirador, identificado como E.I.M., de 17 años, mientras que el principal sospechoso permanece prófugo.

Fuentes judiciales confirmaron que S.L.D. cuenta con antecedentes por robo calificado, y que es intensamente buscado por la policía. La causa está en manos de la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón, que trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el autor del disparo mortal.

El barrio permanece conmocionado. Vecinos describen a los jóvenes como conocidos del lugar y no logran comprender cómo una discusión entre amigos terminó en tragedia.