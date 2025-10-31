El juez de garantías Lucas Yancarelli dictó el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de Gloria Ruiz, exvicegobernadora de Neuquén, hasta alcanzar los $120 millones.

La medida fue solicitada por la Fiscalía en el marco de la causa LEG 327665, que investiga presuntas irregularidades en la compra de una camioneta y la contratación directa de una agencia publicitaria para la Legislatura provincial.

Según la investigación, Ruiz no pudo justificar el origen del dinero utilizado para la adquisición del vehículo oficial ni el procedimiento utilizado para la contratación de los servicios de comunicación institucional.

Otra funcionaria también fue embargada por $90 millones

En el mismo fallo, el juez Yancarelli ordenó el embargo de bienes y cuentas de otra funcionaria imputada hasta completar $90 millones de pesos.

El monto corresponde a los delitos que se le atribuyen por la contratación directa de dos empresas: una para la realización de spots publicitarios para la Legislatura —en calidad de coautora junto a Gloria Ruiz— y otra para el diseño de banners destinados a la Casa de las Leyes, causa en la que también figura Pablo Ruiz como acusado.

Cuatro meses para cerrar la investigación

Los embargos estarán vigentes por cuatro meses, contados desde la audiencia de formulación de cargos realizada el 17 de octubre.

La Fiscalía de Neuquén tiene hasta esa fecha para concluir la investigación preparatoria y definir si solicitará la elevación a juicio de la causa.