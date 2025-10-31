Reforma tributaria, laboral y penal: Weretilneck analizó los proyectos junto al presidente Milei

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó este jueves en Buenos Aires de la reunión de trabajo convocada por el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a integrantes de su Gabinete y mandatarios de todo el país. El encuentro tuvo como eje la presentación de los principales proyectos legislativos que el Ejecutivo nacional enviará próximamente al Congreso, con impacto directo en las provincias.

Durante el encuentro, el presidente Milei adelantó los lineamientos de una reforma tributaria orientada a reducir la presión fiscal, una reforma laboral para disminuir la informalidad, una actualización del Código Penal enfocada en el cumplimiento efectivo de las penas y el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad al Estado, las provincias y los municipios.

Weretilneck fue uno de los gobernadores que asistió al encuentro en representación de la Patagonia, en el contexto de una agenda institucional que busca fortalecer el diálogo entre Nación y provincias. Desde el Gobierno de Río Negro se destacó la importancia de participar activamente en espacios de definición política y técnica, especialmente en temas que afectan la coparticipación, la obra pública y la planificación fiscal.

El gobernador destacó la importancia del diálogo institucional y el trabajo conjunto entre Nación y provincias. En sus redes sociales, el mandatario rionegrino valoró la presentación de los proyectos que serán enviados al Congreso, entre ellos la reforma tributaria para reducir la presión fiscal, la reforma laboral orientada a disminuir la informalidad, la actualización del Código Penal y la Ley de Presupuesto Nacional. “Seguimos apostando al diálogo y al trabajo conjunto para fortalecer el federalismo y construir un país más equilibrado”, expresó Weretilneck.

Además del mandatario rionegrino, participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También participaron las vicegobernadoras Silvana Schneider (Chaco), Hebe Casado (Mendoza) y Zulema Reina (Neuquén), en una convocatoria que reunió a representantes de todas las regiones del país. El Gobierno nacional informó que se abrirán instancias de trabajo técnico para avanzar en la redacción de los proyectos y su tratamiento legislativo.