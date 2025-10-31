Un “géiser” con arroyo en Leloir sorprendió en el alto: EPAS ya contuvo la pérdida, pero hay demoras en el tránsito

Un géiser en plena ciudad

El Alto de la capital neuquina amaneció con una imagen que dejó a todos boquiabiertos: una gran pérdida de agua en calle Leloir al 700 provocó una verdadera catarata que descendía por varias cuadras hasta Illia e Islas Malvinas, formando un “arroyo” en plena zona urbana.

Vecinos y playeros de una estación de servicio de la zona fueron los primeros en advertir la situación y dieron aviso ante el enorme caudal que corría por las calles. Desde el móvil de la AM550, que recorrió el lugar, describió una escena insólita: “Parecía un arroyo en la cordillera”, contaron, mientras el agua seguía fluyendo con fuerza cuesta abajo.

Del asombro a la preocupación

La pérdida, que se trataba de agua potable, generó preocupación entre los vecinos por la magnitud del desperdicio. Ingresando de lleno a la temporada de calor y con pronósticos de sequía, ver cientos de litros corriendo por el asfalto provocó indignación.

Además, el derrame afectó una parada de colectivos, por lo que los choferes debieron modificar momentáneamente el punto de descenso de pasajeros para evitar riesgos.

Cuadrillas en acción y tránsito reducido

Minutos después de los primeros reportes, personal del EPAS llegó al lugar y logró cortar la pérdida. Las cuadrillas continúan trabajando para reparar la rotura y asegurar el servicio en la zona.

Por precaución, se dispuso un corte parcial del tránsito en Leloir, que ahora permanece habilitada en una sola mano. Desde el municipio se pidió circular con precaución y respetar la señalización mientras avanzan los trabajos.

El valor del agua y la necesidad de cuidarla

El episodio volvió a poner sobre la mesa un tema que atraviesa a toda la región: la urgencia de cuidar el agua. Lo que comenzó como una escena curiosa —un géiser urbano en pleno centro— terminó siendo un recordatorio de la fragilidad de los sistemas y de la importancia de detectar y resolver rápido este tipo de fallas.

El EPAS ya confirmó que el suministro no se vio afectado en la zona, aunque se mantienen controles preventivos.