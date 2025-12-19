Este viernes se conocerá el veredicto de las penas que definirá el juez Dardo Bordón para los responsables del homicidio de Juan Caliani. Los dos jóvenes admitieron su responsabilidad pero al momento del hecho eran menores, por lo cual se esperó hasta que cumplan la mayoría de edad para juzgarlos formalmente.

Desde ese 1 de abril de 2024 hasta este 19 de diciembre de 2025, la familia y los allegados del joven periodista han encabezado muchos pedidos de justicia, marchas y homenajes, en un camino de avances y retrocesos.

El crimen ocurrió en un contexto de intento de robo y desde entonces, al tratarse de menores, la justicia ha llevado adelante un minucioso y hermético trabajo con los responsables, intentando brindar la justicia más óptima. Mientras tanto, su familia pide una "justicia reparadora" y exige que esto no vuelva a ocurrir. Los asesinos podrían cumplir hasta 12 años de prisión según lo solicitado.

Cronología de los hechos

1 de abril de 2024: alrededor de las 23.45, Juan se encontraba en su casa ubicada en las calles Luis Beltrán y Cacique Purrán de Neuquén Capital. Al escuchar ruidos en el patio, salió a ver qué ocurría. Allí se encontró con dos menores, de 16 y 17 años, con intenciones de robar. Al ver a Juan comenzaron a forcejear y en ese momento, el de 17 lo sostuvo mientras el de 16 le dio dos puñaladas en el tórax con un cuchillo del lugar. Caliani perdió la vida allí y cuando sus padres salieron de la casa se encontraron con la peor de las escenas. Su madre incluso se encontró de frente con uno de los asesinos.

La noticia fue rápidamente difundida en los ámbitos que frecuentaba el joven periodista de 34 años. Temprano a la mañana siguiente fue el tema más importante del día en los medios regionales e incluso salió en medios nacionales.

La brutalidad del hecho y el reconocimiento de Caliani en el ámbito periodístico de la zona provocó que corra la noticia y que casi de inmediato comience un pedido de justicia, que luego sumó marchas y homenajes.

4 de abril de 2024: dentro de las 48 horas después del homicidio, las autoridades lograron identificar a los presuntos autores. Fueron detenidos con un día de diferencia, mediante allanamientos en domicilios de Neuquén. En medio del shock de la noticia del asesinato, sorprendió a la comunidad el hecho de que los dos supuestos responsables eran menores, de 16 y 17 años.

A partir de esto quedaron bajo resguardo del sistema penal juvenil y a las horas ambos fueron acusados como coautores del homicidio en ocasión de robo. Si bien la legislación vigente permitía juzgarlos, el debate por la pena debía esperar hasta su mayoría de edad, en caso de ser responsables.

3 de mayo de 2024: un mes después, mientras seguían alojados en un hogar para adolescentes, los dos fueron condenados mediante un acuerdo de las partes en un juicio abreviado. Es decir que aceptaron su participación y responsabilidad y se les impuso una serie de pautas hasta mayo de 2025.

A partir de esto volvieron a sus casas a cumplir arresto domiciliario mientras se sometían a un tratamiento para menores de edad condenados por hechos delictivos. Ambos realizaron un tratamiento interdisciplinario, además de hacer un año de tratamiento psicológico por adicciones, abstenerse de consumir drogas, alcohol y de cometer nuevos delitos.

En el medio de este proceso, el mayor de los adolescentes cumplió 18 años, por lo cual ya estaba en edad de imponerle una pena. Sin embargo se esperó hasta la mayoría de edad de ambos para el juicio.

1 de abril de 2025: mientras transcurría el camino judicial, la familia realizó marchas cada mes aniversario de ese 1 de abril, hasta llegar a cumplir el año. Además hubo homenajes a Caliani en la Universidad Nacional del Comahue y en su mismo barrio.

Durante los meses de prisión domiciliaria de los responsables, la familia manifestó su disconformidad con el control e incluso denunciaron que los jóvenes no estaban cumpliendo las medidas impuestas.

16 de octubre de 2025: hace algunos meses, se conoció que la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios había programado que el juicio para determinar las penas se haría entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre, en Neuquén. Ambos ya habían cumplido los 18 años por lo cual podían ser condenados a prisión si así lo determina el Juez.

26 de noviembre de 2025: el día en el que finalmente comenzaron las audiencias de un juicio que esperó más de un año. Con expectativas y esperanza, la familia de Caliani estuvo presente encabezando el pedido de justicia para que esto no vuelva a repetirse nunca más.

En total fueron diez audiencias, donde además se informó como resultó el tratamiento que realizaron los jóvenes, a través de la Defensoría del Niño y el Adolescente. Esto fue clave en las audiencias ya que la forma en la que recibieron la ayuda para mejorar y reinsertarse en la sociedad puede definir penas más o menos altas.

10 de diciembre de 2025: dos días antes de lo previsto, finalizaron las audiencias por el juicio de cesura, donde cada parte manifestó qué pena creía que le correspondía a ambos, teniendo en cuenta que eran menores en el momento del crimen.

“No creo que haya número que termine de cerrar, una condena tampoco. Nada termina de compensar”, manifestó su madre antes del comienzo del jucio. "Esperamos que tengan en cuenta estos factores, para que la pena sea ‘reparadora’, en el sentido de que por un lado nos permita poner como un cierre a este proceso, y poder conectarnos con el recuerdo con nuestro hijo, hermano, desde otro lugar”.

Su madre además manifestó que durante las audiencias, frente a los responsables, no vio arrepentimiento.

19 de diciembre de 2025: el último paso de lo que fue un proceso muy largo, con idas y vueltas, y que podría finalmente culminar este viernes. Es la fecha límite para que el juez Dardo Bordón informe su veredicto sobre las penas que ambos jóvenes deben cumplir.

Desde la Fiscalía se pidieron 6 años de prisión para quien sujetó a la víctima y 9 años de prisión para quien la apuñaló. Mientras que el abogado querellante, Federico Egea, ha solicitado 9 y 12 años, también diferenciando los roles.

Se tiene en cuenta que aunque eran menores hoy ya tienen 18 y 19 años, que el homicidio se dio en un contexto de robo y que la violencia ejercida determina la actitud letal que tuvieron.

Cabe destacar que tanto el juicio abreviado como el juicio de cesura se hicieron a puertas cerradas, para proteger la identidad de los jóvenes. Durante este año y medio desde el hecho también hubo reiteradas denuncias de amenazas y violencia de los responsables hacia vecinos. Incluso se denunció que se les otorgaban beneficios durante su arresto domiciliario y que no estaban cumpliendo con las medidas impuestas.