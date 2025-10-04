Fuertes ráfagas de viento afectaron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado a San Martín de los Andes, provocando diversos incidentes que motivaron la activación de la guardia de Protección Civil. Las ráfagas llegaron a alcanzar los 90 km/h, generando caída de árboles y voladura de materiales en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los hechos más relevantes fue la caída de un ciprés seco en la calle Weber 844. Afortunadamente no se registraron daños materiales ni personas heridas. El lugar fue parcialmente despejado durante la madrugada, y para este sábado se coordinarán tareas para completar el retiro del árbol.

Otro episodio ocurrió en la avenida Koessler 1750, donde se produjo la voladura de chapas. Personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asegurar el área y establecer contacto con los propietarios. Según informaron, las tareas de reparación continuarán durante este sábado.

Además, se reportó la voladura del material tipo nylon que cubría la rotonda de El Oasis sobre la Ruta 40. El material fue recogido en su totalidad por las autoridades. Según informó la Dirección de Protección Civil, todos estos eventos se produjeron entre las 23y las 2.

Alerta amarilla por lluvias para este sábado

En paralelo, desde el Parque Nacional Lanín informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por lluvias para este sábado.

El área se verá afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas puntualmente fuertes. En la zona cordillerana, se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 mm en 24 horas, con posibilidad de superarse. En la meseta, los valores estimados son entre 10 y 20 mm, también con posibilidad de superar lo previsto. En zonas altas, no se descarta la caída de lluvia y nieve.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron a la comunidad que los Parques Nacionales son áreas agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están inmersos en entornos naturales y expuestos a fenómenos como caída de ramas, árboles o piedras, especialmente durante condiciones climáticas adversas. Ante la alerta meteorológica vigente, recomendaron evitar actividades al aire libre.