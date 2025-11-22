Nahuel Losada copa todas las portadas deportivas de la Argentina, el arquero de Lanús que fue clave en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil manteniendo el cero y atajando tres penales en la serir, el 1 alcanzó su primer título grande a los 32 años en Paraguay.

Formado en Estudiantes de La Plata, el jugador debió salir al ascenso para ganar continuidad y así fue como disputó la Primera Nacional con la camiseta de Unión de Mar del Plata y luego bajó hasta la B Metropolitana para defender la camiseta de Atlanta, también registró un paso por All Boys y emigró a Colombia. Volvió al fútbol de la Argentina con la camiseta de Belgrano de Córdoba.

Desde el Pirata lo trajo Lanús para convertirlo en héroe y aún con las pulsaciones a mil dentro del campo de juego, dijo ante las cámaras de la televisión: “El esfuerzo paga. Se lo dedicó a los pocos que confiaron siempre en mí”.

"Tengo un pasado que todo me ha costado mucho en mi carrera. La alegría que tengo es enorme". Nahuel Losada, arquero de Lanús.

Con total sinceridad, reconoció haber hecho un estudio previo de los pateadores del rival, aunque en medio de la serie apeló a su intuición y terminó acertando en tres oportunidades. "Todos saben que los estudiamos. Por eso te cambian y te hacen dudar en algún momento", explicó.

A la Libertadores

A partir del próximo año jugará la Copa Libertadores con Lanús, la final de la Recopa Sudamericana y todavía sueña con levantar el Torneo Clausura 2025.

Su próximo partido será el miércoles, como local en La Fortaleza ante Tigre intentando estirar la temporada. Seguramente será un marco impresionante para recibir a los campeones, único argentino en consagrarse en el campo internacional durante el 2025.