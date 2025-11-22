La fiscal Celeste Benatti presentará la acusación contra Axel Adrián “El Chinito” Araneda. El conocido narco, que venía de una noche de excesos, se subió a su potente Volkswagen Amarok V6 de casi 300 caballos de fuerza y desató una tragedia sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Allen.

Minutos antes del choque, ocurrido el viernes a las 7 de la mañana, Araneda se tomó una selfie al volante de su camioneta. El sol de frente, la velocidad descontrolada y la soberbia de quien cree que nada lo toca fueron el preludio del horror.

Los informes técnicos que exhibirá la fiscal Benatti son contundentes: la Amarok circulaba entre 170 y 190 km/h cuando embistió de lleno a la Ford EcoSport que estaba detenida en la mano rápida. El impacto arrastró al vehículo menor unos 40 metros, mientras la camioneta quedó a más de 100 metros adelante.

Las llamas envolvieron la EcoSport en segundos. Dentro quedaron atrapados cuatro integrantes de una familia que viajaba desde Catriel hacia Las Grutas: dos niños pequeños, su madre y su abuela. Todos murieron calcinados. El único sobreviviente fue el abuelo, conductor del vehículo, que había bajado a ajustar el porta equipaje desprendido.

Alcohol y drogas en la mira

Varias horas después del choque, cuando se confirmó que Araneda estaba fuera de peligro, se le practicó un test de alcoholemia: 0,46 gramos por litro de sangre. Un resultado que, según los peritos, indica que al momento del impacto su nivel de intoxicación era aún mayor.

La fiscal Benatti también presentará los resultados de los análisis toxicológicos realizados al conductor de la Amarok V6, que podrían sumar más pruebas sobre la combinación letal de alcohol, velocidad y drogas.

La selfie que publicó el Chinito Araneda poco antes de provocar la tragedia

El prontuario

Araneda no es un improvisado en el mundo del delito. En 2019 fue condenado a cinco años de prisión efectiva por venta de droga. Antes, su nombre ya había aparecido vinculado a un cargamento de más de 800 kilos de marihuana que sus padres trasladaban desde Misiones. La Justicia Federal de Roca le dio por cumplida la pena en 2023.

La pulseada judicial

La fiscalía y la querella particular, encabezada por los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Velazco Catena, pedirán prisión preventiva. La defensa, aún no anunciada, intentará evitarlo, buscando una excarcelación bajo caución o un arresto domiciliario en la chacra de Guerrico, el mismo lugar donde Araneda cumplió parte de su condena anterior.

La audiencia de formulación de cargos, prevista para las 9 de la mañana en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca, será el primer round de una batalla judicial.