La noche del 20 de noviembre quedó marcada por un despliegue sin precedentes cuando María Becerra decidió presentar Quimera con un show en movimiento que tomó por sorpresa a miles de personas. La cantante eligió un micro descapotable como escenario móvil y recorrió Buenos Aires a pura música, creando una verdadera celebración urbana que combinó cercanía, innovación y una fuerte conexión emocional con sus seguidores.

El recorrido comenzó puntual a las 20 en el Obelisco, desde donde María Becerra saludó a los fans que ya la esperaban. El vehículo avanzó luego hacia la Facultad de Derecho, iluminando la icónica arquitectura con la energía de temas como “Infinitos como el mar”. Más tarde, el bus se detuvo brevemente frente al Planetario y continuó hasta el Parque de Innovación, muy cerca del estadio de River Plate, donde Becerra dará dos shows el 12 y 13 de diciembre.

Durante todo el trayecto, María Becerra interactuó con quienes se acercaron a verla pasar y también con el público que seguía la transmisión en vivo. En sus historias de Instagram, se mostró entusiasmada al revelar el “bus Quimera”, celebrando esta propuesta itinerante con su clásico “¡Viva la patria!”. La artista no solo cantó, sino que convirtió la ciudad en una extensión de su escenario.

Uno de los momentos más festejados del espectáculo fue la interpretación de “Cuando me enamoro”, su colaboración con Tini Stoessel, que anticipa la potencia musical que tendrá su presentación en River. La cercanía, los saludos improvisados y las sonrisas compartidas desde el micro reforzaron el espíritu de celebración que atravesó toda la noche.

Sin embargo, el instante más emotivo llegó cuando J Rei se sumó al show sobre el techo del colectivo. Juntos, cantaron por primera vez en vivo “Mi Amor”, un tema cargado de sentimientos en cuyo inicio él declara: “Vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo”. El público, tanto presencial como virtual, reaccionó con entusiasmo frente a esta aparición inesperada.

El lanzamiento de Quimera, presentado oficialmente ese mismo día, potenció aún más el impacto del evento. El álbum despliega un concepto narrativo en torno a cuatro alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— que recorren distintos géneros como pop, urbano, R&B, salsa, dembow y sonidos experimentales. En las colaboraciones destacan Tini Stoessel, Karina La Princesita, J Rei, Paulo Londa y Taichu, entre otros.

En el centro del disco, María Becerra deja de lado personajes y se muestra sin disfraces a través de cinco canciones íntimas donde reflexiona sobre el amor, la caída, la sanación y la verdad. La producción, a cargo de Xross y supervisada por la propia artista, reafirma su involucramiento pleno en cada etapa del proceso creativo, tanto musical como visual.

Este proyecto nació de una búsqueda personal que la obligó a replantear su forma de escribir en un momento en que componer se había vuelto doloroso. De esa transformación surgió un universo artístico nuevo, presente en la narrativa, la estética y la potencia conceptual de Quimera, que se refleja también en la forma audaz de presentarlo.

Con la vista puesta en los recitales de River Plate, María Becerra consolida una etapa de renovación y mayor profundidad emocional en su carrera. Su show móvil por la ciudad y el lanzamiento del disco confirman que continúa expandiendo sus límites y generando experiencias que trascienden el formato tradicional.