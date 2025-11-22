En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con presencia del público neutral, Central Córdoba lo dio vuelta ante San Lorenzo y le terminó ganando 2 a 1 por uno de los playoffs de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Polémica actuación del árbitro Nazareno Araza que sancionó el penal del empate transitorio del local a instancias del VAR y un par de jugadas más tarde expulsó al defensor Johan Romaña.

Desde ese momento, la actuación visitante ya no volvió a ser lo que había insinuado en el comienzo de la noche. Todo fue nerviosismo y protestas. Nery Domínguez también vio la roja en el tiempo adicional, cuando Florentín ya había puesto el 2 a 1 gracias a una jugada profunda de Santiago Moyano por la derecha que llegó a tirar el centro atrás rasante para la llegada del mediocampista.

La primera parte comenzó con todo, con la visita platada en campo rival, pero el dueño de casa lo fue emparejando y el partido se tornó demasiado táctico, sin emociones sobre los arcos.

Central Córdoba epela a la veloicidad de sus delanteros, Lucas Varaldo y Martín Perelló. San Lorenzo a la dinámica de su mitad de campo, para presionar bien lejos de su arquero Orlando Gill.

Parecía que se iban al descanso sin goles, cuando un error de manejo de pelota en mitad de cancha por parte de los santiagueños permitió la recuperación de Johan Romaña. El colombiano rompió líneas y en conducción soltó el pase para Facundo Gulli que sin controlar remató fuerte al primer palo, colando la pelota sobre el ángulo superior derecho del arco defendido por Alan Aguerre.

Acciones del segundo tiempo

45+3' ST Espulsado Nery Domínuez SL.

45+1´ST Gol de Central Córdoba. Florentín llegando desde la mitad de la cancha para definir un gran centro lanzado por Moyano después de una gran proyección por la derecha.

26 Minutos del ST. Expulsado Romaña en San Lorenzo por doble amarilla.

22 Minutos del ST. Gol de Central Córdoba, Varlado de penal.

15 Minutos del ST. Tiempo de polémicas. Lateral largo a favor del local que cae en el área de San Lorenzo. Pica la pelota y cae Varlado contra la marca de Perruzzi. Se sanciona la pena máxima.

23:06 Comenzó el segundo tiempo.

Primer tiempo

24 Minutos. Mucha entrega física y disiciplina táctica. No hay sorpresas ni jugadas de real peligro sobre los arcos.

10 Minutos. Se recupera el dueño de casa y nivela las acciones. La velocidad de los delanteros de Central Córdoba, Lucas Varlado y Martín Perelló, insinúa que puede llegar a poner en peligro a la defensa de San Lorenzo.

5 Minutos, las primeras acciones muestran al visitante plantado en campo rival, sin especulaciones lo sale a buscar a Central Córdoba que se nota sorprendido por la ambición del rival.

22:01 Comenzó el partido.

Síntesis

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, Braian Cufré; David Salazar, Lucas Varaldo, Martín Perelló. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cambios: ST 30’ Nery Domínguez por Ladstatter (SL), 32´ Favio Cabral por Martínez (CC), 90+1 Andrés Vombergar por Tripichio (SL), Matías Hernández por Cerutti (SL), Yuri Casermeiro por Perelló y Lucas Besozzi por Varaldo (CC)

Gol: PT 45+1 Gulli (SL).

Expulsado: ST 26´ Romaña (SL), 45+3´Domínguez (SL).

La previa

Para San Lorenzo son dos realidades totalmente diferentes, por un lado lo deportivo donde no sólo logró la clasificación a octavos por segundo torneo seguido, sino que también se metió en Copa Sudamericana. Por el otro. está el plano dirigencial que adeuda sueldos, afronta 14 inhibiciones y no cumple con las condiciones laborales mínimas para sus empleados.

El Ciclón llegó 5°, detrás de Vélez con 24 puntos, en la misma zona B que lideró Rosario Central. El Ferroviario, por su parte, llega con una seguidilla de 6 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Omar De Felipe quedó en la cuarta colocación del Grupo A ganado por Boca.

La duda del equipo santiagueño estará en el ataque, donde Gastón Verón o Lucas Varaldo se disputan un lugar en el 11 inicial.

Los hinchas de San Lorenzo podrán estar en el Madre de Ciudades

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, Braian Cufré; David Salazar, Lucas Varaldo, Martín Perelló. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del Partido

Hora: 22

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades