El Gobierno confirmó la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, un movimiento que rompe con una tradición de 41 años: desde diciembre de 1983, tras el inicio del mandato de Raúl Alfonsín, todos los titulares de esta cartera habían sido civiles.

El registro oficial del Estado, consultado por Agencia Noticias Argentinas (NA), confirma que no hubo militares al frente del Ministerio de Defensa durante ningún gobierno democrático.

Antecedentes: cuatro décadas de conducción civil

Entre los ministros más destacados del período democrático se encuentran:

Horacio Jaunarena , quien ocupó el cargo en varias oportunidades.

Nilda Garré, la primera mujer en asumir como ministra de Defensa de la Nación.

Este criterio de conducción civil fue una de las bases de la institucionalidad democrática argentina tras el retorno constitucional de 1983.

Quién es Carlos Alberto Presti

Trayectoria y perfil institucional

Presti es un militar de carrera con trayectoria en la estructura del Ejército Argentino y experiencia en funciones de conducción. Su llegada se produce en un contexto político en el que el gobierno de Javier Milei impulsa una reorganización interna de las Fuerzas Armadas y un debate público sobre su rol en tareas de seguridad interior.