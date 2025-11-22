¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Continúa el calor en Neuquén: cuáles serán las máximas esperadas por el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este domingo 23 de noviembre en Neuquén. Se anticipan altas temperaturas, cambios de viento y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en distintas localidades de la provincia.

Por Redacción

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 21:47
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 23 de noviembre la provincia de Neuquén tendrá una jornada marcada por temperaturas elevadas en el centro y el este, con presencia de viento moderado a fuerte y variación de nubosidad. Las ciudades de Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal registrarán condiciones distintas a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h en varios puntos.

Neuquén capital: calor en la tarde y viento del norte

Durante la madrugada en Neuquén capital se espera cielo algo nublado, con 20 grados y viento del norte entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas cercanas a 50 km/h. Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura subirá a 23 grados, con viento persistente del norte.

Hacia la tarde se prevé un ascenso marcado hasta los 36 grados, con viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. Por la noche, la temperatura bajará a 27 grados y el viento rotará al sudoeste, disminuyendo a 13-22 km/h y con cielo parcialmente nublado.

Zapala: cielo estable y ráfagas por la noche

En Zapala, la madrugada será algo nublada con 12 grados y viento del norte de 13 a 22 km/h. Por la mañana se espera cielo despejado y 14 grados, con viento del sudoeste. Durante la tarde la temperatura alcanzará 31 grados, con algo de nubosidad y viento del oeste.

Por la noche habrá nuevamente algo de nubosidad, 22 grados y viento del sudoeste que podría intensificarse con ráfagas de hasta 50 km/h, según el SMN.

San Martín de los Andes: jornada templada y ráfagas hacia la noche

San Martín de los Andes comenzará el día con algo de nubosidad y 9 grados, con viento leve del oeste. La mañana será despejada, con 11 grados y viento del sudoeste.

Por la tarde se esperan 27 grados, algo de nubes y viento del oeste entre 13 y 22 km/h. La noche se presentará parcialmente nublada, con 12 grados y viento del sudoeste, también con la posibilidad de ráfagas de 50 km/h.

Chos Malal: temperaturas altas por la tarde

En Chos Malal, la madrugada será algo nublada con 12 grados y viento del noroeste. La mañana se mantendrá despejada con 13 grados y viento del oeste.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará a mayormente nublado, con una temperatura máxima de 33 grados y viento del oeste. Por la noche se espera 22 grados, algo de nubes y viento del sudoeste, con ráfagas cercanas a 50 km/h.

