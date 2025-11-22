El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 23 de noviembre la provincia de Neuquén tendrá una jornada marcada por temperaturas elevadas en el centro y el este, con presencia de viento moderado a fuerte y variación de nubosidad. Las ciudades de Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal registrarán condiciones distintas a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h en varios puntos.

Neuquén capital: calor en la tarde y viento del norte

Durante la madrugada en Neuquén capital se espera cielo algo nublado, con 20 grados y viento del norte entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas cercanas a 50 km/h. Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura subirá a 23 grados, con viento persistente del norte.

Hacia la tarde se prevé un ascenso marcado hasta los 36 grados, con viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. Por la noche, la temperatura bajará a 27 grados y el viento rotará al sudoeste, disminuyendo a 13-22 km/h y con cielo parcialmente nublado.

Zapala: cielo estable y ráfagas por la noche

En Zapala, la madrugada será algo nublada con 12 grados y viento del norte de 13 a 22 km/h. Por la mañana se espera cielo despejado y 14 grados, con viento del sudoeste. Durante la tarde la temperatura alcanzará 31 grados, con algo de nubosidad y viento del oeste.

Por la noche habrá nuevamente algo de nubosidad, 22 grados y viento del sudoeste que podría intensificarse con ráfagas de hasta 50 km/h, según el SMN.

San Martín de los Andes: jornada templada y ráfagas hacia la noche

San Martín de los Andes comenzará el día con algo de nubosidad y 9 grados, con viento leve del oeste. La mañana será despejada, con 11 grados y viento del sudoeste.

Por la tarde se esperan 27 grados, algo de nubes y viento del oeste entre 13 y 22 km/h. La noche se presentará parcialmente nublada, con 12 grados y viento del sudoeste, también con la posibilidad de ráfagas de 50 km/h.

Chos Malal: temperaturas altas por la tarde

En Chos Malal, la madrugada será algo nublada con 12 grados y viento del noroeste. La mañana se mantendrá despejada con 13 grados y viento del oeste.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará a mayormente nublado, con una temperatura máxima de 33 grados y viento del oeste. Por la noche se espera 22 grados, algo de nubes y viento del sudoeste, con ráfagas cercanas a 50 km/h.