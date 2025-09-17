¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
“No se negocia la estabilidad económica"

Nadia Márquez firme con Milei: “La gente confía en el rumbo elegido”

La diputada nacional por Neuquén valoró las medidas anunciadas por el presidente en salud, educación y jubilaciones, y sostuvo que “no se negocia la estabilidad económica del país”.

Por Redacción

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 10:23
La diputada nacional Nadia Márquez, referente de La Libertad Avanza en Neuquén, ocupará este miércoles su banca en la Cámara de Diputados en una jornada que anticipa ser extensa y cargada de debates.

“Si hay quórum, la sesión será larga porque hay muchos temas en agenda”, señaló la legisladora, quien cuestionó a la oposición por “forzar discusiones sin dictámenes previos, generando más conflicto que soluciones”.

Fiel a su alineamiento con la Casa Rosada, Márquez aseguró que su bloque seguirá defendiendo “la palabra del presidente, que es sostener el rumbo económico y fiscal trazado por Javier Milei”.

En esa línea, destacó el reciente mensaje del mandatario en cadena nacional y remarcó que “no hay negociación en cuanto a la estabilidad económica del país”. A la vez, valoró que dentro de ese marco se haya dispuesto un refuerzo en áreas sensibles como salud, educación, jubilaciones y pensiones. “Era algo que se venía conversando puertas adentro y que ahora se oficializó”, afirmó.

Márquez, que además encabeza la lista de candidatos al Senado por Neuquén, subrayó que el presidente mantiene la coherencia de campaña: “Ratificó el rumbo económico, la estabilidad y el déficit cero, tal como lo dijo cuando era candidato y ahora lo sostiene en la gestión”.

De cara al escenario electoral, la diputada sostuvo que en la sociedad se percibe un acompañamiento a la gestión libertaria: “La gente quiere apoyar el rumbo que estableció el presidente porque entiende que no se saca un país de la miseria en poco tiempo. Eso nos da esperanza”, concluyó.

