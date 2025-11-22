El rally de Junín de los Andes, correspondiente a la novena fecha del certamen del Rally Neuquino que organiza APPRyN Sur, tuvo este sábado su primera etapa, que quedó en manos del piloto local Pedro Skruta, navegado por Ulises Agesta, que fueron escoltados en la clasificación general por Sergio Fernández (a sólo 4 décimas) y Daniel Llanos, a 9 segundos.

La carrera otorga puntaje doble, es la novena 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼, y la segunda d𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿. donde se pueden consagrar varios campeones en distintas categorías.

Skruta quedó como líder de la RC5, donde finalizó escoltado por el chubutense de Esquel Omar Kovacevich, Luis Beltrán, Gonzalo Cid y Nicolás Villar.

En tanto, en la divisional A6 se alzó con el tramo Sergio Fernández, que tiene de acompañante a Sergio Yermanos, aventajan por 8 segundos 6 décimas a Daniel Llanos, tercero se ubica Miguel Carbonell y luego se escalonan Mario Villanueva (h), Gustavo Rojas, Jonatan Bastidas, David Abril, Guillermo Fantini, Matías Cáceres, Luis Cairone y Mario Villanueva (p).

Mientras que la nutrida N2 quedó en poder de Orlando Wircaleo, que fue escoltado Lucas Luqui, Matías del Barba, Agustín Pérez, Facundo Galvagni, el retornado Alfredo Vinay, Pablo Pranzoni, Santiago Bavastro, Mauricio Zúñiga y Simón Yarim. La A7 es dominada por Damián Fagán, le siguen Leandro Paulovich y Jeremías Tieri.

Miguel Huenulao que quiere campeonato se llevó la divisional N2L, Daniel Turletti terminó segundo, Mauro Rojas está tercero, luego se ubican Oscar Lattanzio, Carlos Bajeneta, Gabriel Morán y Gustavo Gómez.

Por su parte, Nicolás Ochoa aseguró su victoria en la primera etapa de la N1, escoltado por Luciano Zurita, Maximiliano Millapi, Nicolás Viviani, Julio Palacios y Lucas Matto.

Marcos Rosas lidera la A5 con apenas un segundo de distancia sobre el chosmalense Nicolás González, tercero, Pablo Correa y luego vienen detrás Brian Robla, Miguel González y Norberto Paparella.

Por último, en la A1 lidera Manuel Bajeneta (ganador de las últimas dos carreras en Picún Leufú y Bajada del Agrio). Le lleva más de dos minutos a su escolta, Matías Miranda. Luego vienen Adrián Quezada, Víctor Leuno, Hernán Rilo y Rubén Marinero.

La actividad del domingo:

PE 5, Puerto Arturo – Estancia Collunco, 20,35 km, 9.13

PE 6, CTH – Ruta 40, 2,44 km, 10.06

PE 7, Puerto Arturo – Estancia Collunco, 20,35 km, 12.49

PE 8, CTH – Ruta 40, 2,44 km, 13.42