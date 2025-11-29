La continuidad del método de actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) se convirtió en el aparente punto de encuentro entre el gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores estatales de Neuquén. Su eficacia comprobada para mantener el poder adquisitivo permitió encaminar la negociación paritaria, que aún no concluye.

El nuevo ofrecimiento salarial que el gobierno neuquino presentó a los gremios estatales (ATE, ATEN, UPCN y Viales) encontró una recepción distinta respecto de otros procesos paritarios: la decisión de sostener el sistema de actualización por IPC achicó las distancias entre las partes. En un contexto nacional con techos salariales que generan tensión, Neuquén vuelve a apoyarse en un mecanismo transparente, previsible y valorado por los trabajadores.

La valoración de este esquema no surge de una percepción subjetiva. Los números de este año acreditan que el método funciona: entre enero y octubre, los salarios estatales nacionales aumentaron apenas 13,6%, mientras que en Neuquén la mejora llegó al 28,5%. Frente a la inflación, la actualización automática aparece como la opción acertada.

Las comparaciones con otros distritos también ayudan a explicar por qué el sistema IPC es valorado. Mientras la Ciudad de Buenos Aires otorgó aumentos de 23,2%, Mendoza llegó a 21,6% y la provincia de Buenos Aires 25,9%, Neuquén se mantuvo por encima gracias a su fórmula de actualización.

Durante la semana que acaba de terminar, funcionarios provinciales ofrecieron actualizaciones trimestrales para los primeros meses de 2026, con una revisión a mitad de año. Los aumentos se determinarán mediante una ecuación que combina el IPC provincial con el índice que publica el INDEC.

De prosperar el acuerdo, los salarios neuquinos seguirán protegidos frente a la inflación, lo que contribuirá a sostener el círculo virtuoso de la economía provincial. Esto ocurre en un escenario donde el gobierno nacional impulsa topes del 10% e insiste en reformas de corte restrictivo. Neuquén, con un Estado más austero y eficiente, reafirma que la negociación colectiva puede avanzar si existe un método sólido y compartido.

El esfuerzo fiscal no es menor: la provincia enfrenta los vaivenes del precio del barril, el estancamiento del dólar (planchado con gran esfuerzo nacional) y la presión inflacionaria. Sin embargo, el compromiso del Ejecutivo es claro: respetar el poder adquisitivo sin frenar la obra pública ni alterar el modelo de desarrollo. En ese equilibrio, el sistema IPC aparece como la herramienta que acerca posiciones. Se espera la respuesta de los trabajadores, que resolverán en asambleas a las que convocarán los respectivos secretariados sindicales.