Una brutal agresión ocurrió a la salida de un boliche en El Talar de Pacheco, partido de Tigre, Buenos Aires, donde Abril Barrozo, una joven de 18 años, fue atacada por un grupo de mujeres. El episodio comenzó cuando otra joven se le acercó para preguntarle si hacía videos en redes sociales y, tras ese intercambio, se sumaron otras cuatro agresoras que la golpearon salvajemente a pocos metros del local bailable.

Según el parte policial, la denuncia detalla que el ataque se produjo a poco más de una cuadra del boliche “Tropitango”, ubicado sobre la colectora este de la Panamericana. En la presentación realizada en la comisaría sexta de Tigre, con intervención de la UFI El Talar, la víctima señaló que ya existía un conflicto previo debido a que era reconocida por sus publicaciones en TikTok, motivo por el que comenzó a recibir amenazas.

En declaraciones televisivas, Abril contó que las agresoras la increparon apenas salió del local: “Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda”. La joven relató que perdió estabilidad, se cayó y vio borroso antes de seguir siendo golpeada.

“Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza. En los videos se escucha que me decían ‘te vamos a matar’”, afirmó. Finalmente, pudo alejarse del lugar con ayuda de un conocido.

El informe oficial señaló que las cinco mujeres involucradas fueron identificadas y notificadas de la formación de la causa por lesiones. Se trata de Pérez Colli Sofía y Valentina Novaskosky, ambas de 20 años; Milena Cordobés, de 23; Luján Montiel, de 19; y Pilar Helfling, de 21, todas oriundas del partido de Pilar. A pesar de la violencia del ataque, Abril se encuentra fuera de peligro mientras continúa el avance de la investigación.