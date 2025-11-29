El Casino del Río de Cipolletti fue escenario de un violento episodio este sábado a la madrugada, alrededor de las 4, cuando dos hombres comenzaron a arrojar piedras de manera descontrolada contra el edificio y contra los vehículos estacionados. La agresión obligó a intervenir a los guardias de seguridad y a personal policial, que se vieron superados por la violencia con la que actuaban los atacantes.

El personal de seguridad del establecimiento ubicado en Ruta 22, kilómetro 1286, intentó establecer un diálogo para frenar la situación, pero los agresores no respondieron a ningún llamado a la calma y continuaron lanzando objetos sin detenerse.

Un testigo que presenció el hecho aseguró que los dos individuos estaban “totalmente descontrolados”, lo que impidió cualquier tipo de mediación. Los impactos ocasionaron daños materiales, especialmente en autos estacionados en las inmediaciones.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo el personal de seguridad del casino intenta contener el conflicto mientras recibe amenazas directas de los atacantes.