La Sociedad Argentina de Pediatría presentó un informe en el que detalla una disminución sostenida en las coberturas de vacunación infantil en el país. El documento, elaborado a partir de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia, señala un retroceso respecto de los niveles alcanzados en años anteriores.

Según el análisis, la caída en la inmunización favorece la reaparición de patologías que habían sido controladas durante largo tiempo. En los últimos meses se confirmaron siete muertes por coqueluche, un dato que la entidad considera relevante para evaluar el impacto del descenso en las coberturas.

El sanitarista Eduardo Arellano, director de RCP Argentina, explicó que los valores actuales dejan a ciertos grupos más vulnerables. “Las cifras comprometen especialmente a los bebés menores de 18 meses, que son los que concentran la mayor proporción de hospitalizaciones”, señaló.

El especialista también mencionó cambios en la estructura del sistema de inmunizaciones nacional durante los últimos dos años. Entre los puntos destacados figuran la reducción de programas territoriales, la desvinculación de personal especializado y la ausencia de nuevas compras de dosis, mientras que las aplicadas recientemente corresponden a partidas adquiridas por la gestión anterior.

Arellano recordó que la Argentina llegó a contar con “uno de los calendarios más completos del mundo, con 19 vacunas gratuitas y obligatorias”, y remarcó la importancia de sostener políticas activas para evitar futuros retrocesos.