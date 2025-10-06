Arrancó en Chile la obra del nuevo puente internacional hacia Neuquén

Se inició en Chile una de las obras viales más esperadas por la región: la construcción del nuevo puente “El Gringo”, ubicado sobre la Ruta Internacional 215, que conecta la ciudad de Osorno con el Paso Cardenal Samoré, principal vía terrestre entre el sur de Chile y la provincia del Neuquén.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuenta con un presupuesto superior a 3,9 millones de dólares y un plazo de ejecución de 720 días. La empresa Ingeniería y Construcción Núñez y Salazar Ltda. está a cargo de los trabajos.

El nuevo puente reemplazará al actual puente mecano, que desde hace años presenta limitaciones estructurales y tránsito alternado. Con la nueva infraestructura se garantizará circulación bidireccional y segura para camiones, autos particulares y ómnibus turísticos, fortaleciendo la conectividad entre ambos países.

La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, destacó que se trata de una obra prioritaria para el gobierno de Gabriel Boric, al señalar que “permitirá normalizar el tránsito de todo tipo de vehículos y fortalecer la integración con Argentina”.

Además, subrayó que el proyecto “refleja el compromiso del Estado con el desarrollo territorial equitativo, la mejora de la seguridad vial y la promoción del turismo y el comercio transfronterizo”.

Durante su ejecución, la obra generará empleo local y reactivará la economía en la provincia de Osorno, con impacto directo en Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de los Andes y Bariloche.

Se prevé que el nuevo puente esté operativo hacia finales de 2027, marcando un hito en la modernización de la infraestructura vial fronteriza y en el fortalecimiento de la integración entre Chile y Argentina.